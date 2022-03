PHOTOS - Guerre en Ukraine : un Héraultais fait plus de 2.000 km pour proposer d'héberger des réfugiés

Il faut descendre une petite rue, la pente est légère. En contrebas, sur le parvis de la gare de Przemysl, c'est l'effervescence.

Quelques équipes de télévision sont en plein travail. Des personnes en chasuble de différentes couleurs se croisent et se recroisent en marchant au pas de course. Et puis il y a surtout ces femmes, nombreuses, avec des enfants, entourés de sac de voyage et de valises. Les hommes sont restés dans leur pays pour se battre.

La gare, porte de sortie

La gare de Przemyls est un carrefour. Les gens qui y affluent arrivent de Lviv, dernière ville ukrainienne, présentée comme sûre, avant la Pologne. A l'intérieur, le petit hall grouille de monde. Il faut slalomer entre les points d'information, précieuses installations de fortune, les bagages qui s'entassent et les gens qui, debout et immobiles, semblent chercher quelque chose ou quelqu'un du regard. Les autres sont assis, l’air las, épuisé. Difficile de communiquer puisque la plupart ne parle ni polonais, ni anglais.

Un ballet troublant

Et au milieu de ce troublant ballet, un homme aux cheveux blancs, la soixantaine, avec une pancarte : "FRANCE". Pierre-Vincent est de Lattes, près de Montpellier. Il tient un snack avec son fils, à Carnon.

Il a parcouru plus de 2.000 km sans dormir, ou si peu. "Je suis mort" souffle-t-il en souriant. Il se reposera plus tard car dans l'immédiat il est "très content" d'être là. "C'était pas possible de voir tout ça à la télévision et de rester bouche bée".

"C’est en même temps difficile et magnifique, l’entraide et la solidarité qu’il y a ici. C’est vraiment incroyable."

Ce qui passe "est inouï, énorme" dit-il. "Dans une gare, d’habitude on part en voyage. Là, ils viennent, ils ont un sac sur le dos. C’est ça qui est impressionnant quand on arrive. Regardez cette famille avec une poussette, c’est pas possible."

Une volonté de répondre à l'urgence

C’est ce qui l’a poussé à venir jusque-là : proposer à une famille de l’héberger. L’idéal pour lui serait deux personnes dont un ou une enfant aux alentours de 10 ans car lui-même a une fille de 8 ans. Comme il a un peu de place dans son Scénic, l’Héraultais s’est déjà mis d’accord avec une famille d’Ukrainiens pour les emmener jusqu’à Belfort où ils doivent rejoindre un contact.

"Je me suis enregistré en arrivant. C’est très sérieux, c’est très très encadré". Malgré ça, le sexagénaire s’est fait accoster par trois policiers en uniforme, curieux de connaitre ses motivations réelles. C'est une bénévole polonaise qui leur a signalé sa présence. La pancarte du Français l'a rendue plus que perplexe.

"On ne vient pas ici pour faire son marché"- Bénévole polonaise

Les trois policiers emmènent Pierre-Vincent dans un bureau et, après quelques vérifications un peu plus poussées, il reprend sa place dans le hall de la gare, profondément blessé d’avoir été suspecté d’être mal intentionné. Il est tellement outré que ses mains tremblent, "ça me donne envie de rentrer directement chez moi et tant pis."

Finalement, il se ravise mais pour l’hébergement, il faudra patienter. Sur le chemin du retour mercredi, il déposera tout de même la famille qui a rendez-vous en Bourgogne.

À la gare de Przemysl, on lui a dit qu’il pourrait être sollicité bientôt, s’il st toujours d’accord, pour accueillir, chez lui, des réfugiés Ukrainiens.

Devant la gare de Przemysl © Radio France - Salah Hamdaoui

De l'attente et de l'incertitude pour de nombreux réfugiés © Radio France - Salah Hamdaoui

Les pompiers de la ville ont installé une table dans le hall qui fait office de point d'information © Radio France - Salah Hamdaoui