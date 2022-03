Ukraine : la Protection civile de Dordogne cherche des cartons et des camions

L'aide pour l'Ukraine s'organise en Dordogne et les bénévoles de la Protection civile ont besoin de cartons pour emballer et empaqueter tous les dons apportés dans les 450 mairies du Périgord qui participent aux collectes. Les collectes se terminent ce jeudi 10 mars et tout sera rassemblé au Parc départemental à Marsac-sur-l'Isle (en face d'Auchan). L'association va commencer à trier les dons et vous pouvez d'ores et déjà leur apporter des cartons de toutes tailles de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h au Parc départemental.

Des camions pour rejoindre Limoges depuis Périgueux

L'association cherche également des transporteurs qui pourraient leur prêter gratuitement des camions pour transporter les collectes de Périgueux à leur plateforme logistique à Limoges. Il faut que ce soit absolument des camions avec des hayons ou des élévateurs car à Limoges il n'y a pas de quais de déchargement. Les collectes apportées à Limoges seront ensuite transportées vers l'Ukraine et dans les pays limitrophes.