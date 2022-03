Ukraine : quand une casse auto de Haute-Saône s'investit dans l'humanitaire

Stock Casse 70, une entreprise de Brevilliers, près d'Héricourt, organise, avec l'un de ses clients polonais des livraisons de produits de première nécessité vers la Pologne. La société, propose aux habitants et aux entreprises de faire des dons qui pourront ensuite aider les réfugiés ukrainiens.

Le recycleur automobile Stock Casse 70, qui a l'habitude de livrer plusieurs fois par semaines des épaves de voiture dans l'ouest de la Pologne, va profiter des trajets réalisés en camion par son client pour remplir les véhicules de produits de première nécessité. La société, basée à Brevilliers près d'Héricourt, lance un appel aux dons, tels que couvertures, produits d'hygiène, nourritures, aux habitants du nord Franche-Comté afin de pouvoir livrer ces denrées et venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Des allers-retours vers la Pologne qui seront "optimisés"

Vincent Rebichon, chargé de projet au sein de l'entreprise, explique comment, après une simple discussion avec un client polonais, l'idée est apparue comme une évidence: "On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça. On a des véhicules qui partent en export en Pologne, plusieurs fois par semaine, jusqu'à 3 fois par semaine. Ca aurait été bête de pas de pas profiter de ces trajets qui partent dans tous les cas. Ca coulait de source, autant faire profiter ces pauvres gens qui sont dans le besoin"

Des épaves de voitures remplis de cartons où seront entreposés les produits de première nécessité

Le directeur du site Thierry Marie a ainsi décidé, en partenariat avec plusieurs commerçants d'Héricourt, de charger des camions :"Les véhicules qui partent sont accidentés, mais qui ne sont pas forcément des épaves, donc pas forcément écrasés de tous les côtés. Il y a toujours de la place dans le coffre, sur la banquette arrière ou ou même sur les sièges avant. On va optimiser le chargement de ces véhicules avec les denrées".

Des associations récupèreront les produits une fois arrivés sur place

Le premier camion partira d'ici la fin de la semaine. Tous les dons sont acceptés, l'entreprise les recueille du lundi au vendredi de 8h à 12h, et de 14h à 18h. Les produits seront ensuite amenés jusqu'à la ville de Margonin, à l'ouest de la Pologne, et répartis via les associations sur place aux réfugiés ukrainiens. Stock Casse 70 espère livrer des centaines de kilos de denrées.