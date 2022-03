Accueilie déjà après Tchernobyl, une Ukrainienne revient se réfugier à Villeveyrac avec sa famille

Suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, adolescente, Ilona était venue en famille d'accueil à Villeveyrac. Aujourd'hui, pour fuir la guerre, elle est de retour dans ce petit village héraultais, avec cette fois-ci, son mari et ses trois enfants.

Nous savons ce qu'est la guerre, depuis 2014 nous vivions au milieu de la guerre

Lorsque la guerre est déclarée en Ukraine, Ilona, 33 ans, son mari Konstantin, 36 ans et leurs trois enfants Makr, 9 ans, Varya, 7 ans et Lyka, 2 ans, étaient en Russie. Ils rendaient visite a de la famille. Ils viennent du Donbas, région ukrainienne frontalière à la Russie, déjà en conflit depuis 2014. Ils avaient fui la guerre il y a 8 ans. Ils ne veulent pas replonger leurs enfants dans le même cauchemar et décide de partir. "On ne pouvait pas revenir en Ukraine car nous savons ce qu'est la guerre, depuis 2014 nous vivions au milieu de la guerre", explique cette jeune maman.

On a commencé à mieux dormir, mais nos amis, nos parents et tout notre cœur est encore en Ukraine

Ils remplissent la voiture avec les quelques affaires qu'ils ont et prennent la route en voiture. Bloqués à la frontière pour la Biélorussie, ils passent par la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne pour finalement arriver à Villeveyrac. Environ 7 000 kilomètres et une semaine de voyage avec une petite fille de 2 ans, à dormir dans la voiture. "On a commencé à mieux dormir, mais nos amis, nos parents et tout notre cœur est encore en Ukraine car c'est notre maison. Chaque jour on regarde les informations, on appelle tous nos amis mais on est heureux car nos enfants peuvent vivre dans un pays en paix", explique Ilona.

Le choix de la petite commune héraultaise de Villeveyrac était évident pour cette jeune ukrainienne. Quelques années après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, encore adolescente, elle était accueillie tous les étés pendant 6 ans par Serge Ciprés et sa femme de l'époque dans la petite commune héraultaise. Une association offrait ce type de séjour à des jeunes ukrainiens pour renforcer leurs défenses immunitaires.

Alors c'est tout naturellement que Serge Ciprés, ancien principal de collège à la retraite, a recontacté Ilona. Il lui a fait un virement pour le voyage et l'a accueillie chez lui. Malgré les années qui ont passé, le lien entre eux reste fort : _" le temps et la distance n'effacent rien. La maman d'Ilona disait qu'Ilona, c'était notre fille à tous les deux"_.

La mairie a ensuite mobilisé tous les habitants pour trouver une solution pérenne. "On a pensé a cette maison pour pouvoir les accueillir en toute sécurité dans de très bonnes conditions. C'est une maison qu'on a acheté il y a deux ans pour en faire des logements pour les personnes âgées. Les travaux ne vont pas démarrer rapidement donc _on a le temps de les héberger quelques mois, voire plus_", détaille Christophe Morgo, le maire de la commune.

Les habitants du village se sont eux aussi mobilisés pour meubler la maison, remplir les armoires et le frigo. Les deux enfants les plus âgés, Makr et Varya sont maintenant à l'école du village depuis ce lundi. Konstantin, qui était ingénieur en Ukraine espère pouvoir rapidement retrouver le droit de travailler.