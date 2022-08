Ukraine : rester ou rentrer, le dilemme des réfugiés en Normandie après six mois de guerre

Elle a débuté il y a six mois pile : la guerre en Ukraine fait toujours rage, au désespoir de ceux qui ont pu fuir vers la Normandie. Aujourd'hui, ils sont pris en étau entre leur envie de retrouver leur pays et l'impossibilité de s'y sentir en sécurité.

Mykola et Kateryna, originaires d'Odessa, songent de plus en plus à rester en France avec leur fils de 6 ans

D'ordinaire, le 24 août est synonyme de fête nationale pour Mykola et Kateryna. Cette année, la date ne marque plus seulement l'indépendance de l'Ukraine, avec l'éclatement de l'URSS en 1991, mais les six mois d'une guerre qu'ils espéraient ne pas voir durer. "Je commence à comprendre que je dois apprendre la langue, trouver un travail, lance Kateryna. _Je ne pensais pas être encore là après deux ou trois mois_." Arrivée dès le mois de mars avec le petit Viktor, 6 ans, elle a été rejointe en juin par son époux à Banville, dans le Calvados, où ils avaient des proches. Depuis, ils vivent dans un entre-deux, tournés vers l'Ukraine sans savoir quand ils y retourneront.

Un tiraillement permanent

Mykola, qui est marin, est venu en France directement depuis Singapour, où il travaillait au début de la guerre. Depuis, "c'est un dilemme", explique-t-il : "je ne sais pas ce qu'on va faire. En France, c'est bien, mais ce serait mieux pour nous d'être à la maison !" Sa sœur, ses parents et ceux de Kateryna sont restés vivre à Odessa, dans le sud du pays. "Parfois, quand je vois les infos, j'ai envie d'aller me battre avec l'armée ukrainienne, explique Mykola, _ma mère me dit que ça va tant qu'on est à Odessa. Mais j'ai très peur pour mon fils_, je me dis que je dois rester en France avec ma famille et trouver du travail." La région reste en effet cible de bombardements russes dernièrement.

C'est aussi pour leur fils que Kateryna est préoccupée. Elle ne parle pas anglais et commence tout juste à se mettre au français, l'intégration est donc plus difficile. "Bien sûr, _je veux rentrer chez moi le plus tôt possible, j'avais une vie normale, un travail et des rêves, mais mon fils est ici maintenant_, lance-t-elle. Peut-être qu'il apprend à communiquer et à être joyeux ! En Ukraine, il ne peut pas aller à l'école pour le moment, il y a constamment des sirènes. Rentrer là-bas serait très mauvais pour mon fils et pour moi", conclut Kateryna. "Je pense que la guerre va durer longtemps, acquiesce son conjoint. Maintenant, je pense davantage à rester en France, au moins jusqu'à la fin de la guerre."

Même réflexion du côté d'Olesla, arrivée fin mars de Mykolaïv avec sa mère et sa tante. "Evidemment que je veux que la guerre se termine, mais je n'y crois pas, lance-t-elle. Je pense chaque jour à mon futur, je veux rester ici car c'est ce qu'il y a de mieux pour ma famille." Peu optimiste sur le retour de la paix prochainement, elle vient de commencer ses premières leçons pour apprendre le français. "J'espère trouver un travail, explique Olesla. _Peut-être que mon futur est ici_."