Ukraine : Saint-Malo mobilise ses associations au service des réfugiés

Saint-Malo s'organise pour l'accueil de réfugiés ukrainiens. La municipalité a réuni vendredi 25 mars une vingtaine d'associations de la ville bretonne dans des domaines très variés comme l'aide alimentaire, la solidarité, la sport mais aussi des structures comme Pole emploi et la Mission locale pour l'emploi des jeunes. L'objectif est d'accompagner au mieux les futurs réfugiés sur le long terme. Mais la ville rappelle que c'est l'Etat qui est chargé de l'accueil des Ukrainiens. Dès leur arrivée, les réfugiés doivent être orientés vers la Sous-Préfecture de Saint-Malo.

Un accueil bien organisé

La priorité, c'est l'accompagnement des réfugiés ukrainiens et aussi la bonne organisation de leur accueil sur une très longue période car le conflit pourrait durer longtemps. "Nous savons que nous avons à Saint-Malo des logements vacants hors période touristique, mais qui peuvent être loués au moment des vacances. Pour l'accueil des Ukrainiens, nous avons besoin de logements durables" insiste le maire LR Gilles Lurton.

Les responsables d'associations malouines autour du maire Gilles Lurton © Radio France - Loïck Guellec

Neuf logements vacants déjà à disposition

Emeraude Habitation, l'Office public HLM de St Malo Agglomération, va mettre à la disposition des réfugiés ukrainiens neuf de ses logements , du T2 au T5, des logements vacants. "Nous avons actuellement à Saint-Malo une opération de renouvellement urbain et dans ce cadre-là, nous avons des logements vacants que nous avons pu proposer à la Sous-préfecture pour loger des réfugiés ukrainiens" explique le maire. "Les logements vont être meublés, ils sont en bon état" précise Marilyne Bourquin directrice générale d'Emeraude Habitation. "Nous les meublons grâce à la générosité des associations, grâce au travail effectué par les services de la ville pour récupérer de l'ameublement auprès de partenaires privés" rappelle Gilles Lurton. "Ce n'est pas que du meuble, c'est aussi de la vaisselle, des cuisinières, des machines à laver tout ce qu'il faut dans un logement pour vivre convenablement".

Si d'autres organismes spécialisés dans l'habitat proposent des logements pour accueillir des réfugiés ukrainiens, j'en serai très heureux - Gilles Lurton, maire de Saint-Malo

Parmi les associations malouines mobilisées dans l'accompagnement au quotidien des Ukrainiens, on peut citer les Restos du coeur, la Banque alimentaire, le Secours populaire, le Secours Catholique, Emmaüs, l'Union sportive de Saint-Malo, le cercle Jules Ferry, le pôle solidarité paroisse Saint-Malo, Maux sans frontières (interprètes et traducteurs) ou encore l'Alliance Française et l'office des sports et du nautisme.