Ukraine : des dons et une mobilisation rarement observés au sein du Secours populaire du Haute-Vienne

L'Ukraine est un sujet qui mobilise les Français en général, et les Limousins en particulier. Invité de France Bleu Limousin ce lundi matin, Thierry Mazabraud, Secrétaire général du Secours populaire en Haute-Vienne, a confirmé un élan de générosité rarement atteint en faveur du peule ukrainien, avec des donc financiers et en nature.

"Il y a _une mobilisation comme on n'en avait pas connu depuis très longtemps_, depuis l'épisode du tsunami en Asie du Sud-Est il y a de nombreuses années, ce qui ce traduit par l'envie d'agir, l'envie d'aider" avec des dons spontanés et l'arrivée de matériel, "essentiellement des dons de produits alimentaires, de produits d'hygiène, pour les bébés, et des vêtements" a-t-il détaillé.

Un premier départ vers la Roumanie le 16 mars prochain

Ces donc ont déjà permis de "constituer un premier camion de 30 tonnes qui partira la semaine prochaine pour la Roumanie (le 16 mars), on est en train de s'organiser car ce n'est pas tout de collecter, il faut aussi organiser cette solidarité, nous _on est attentif à la façon dont les choses sont distribuées_, avec qui on le fait et comment les choses s'organisent, dont tout cela est en train de se mettre en place de manière sécure et c'est très important," a indiqué Thierry Mazabraud, précisant par exemple "avoir fait le choix de trier ce que l'on expédie, pour vérifier que cela correspond à la fois aux besoins et à la dignité des personnes qui vont le recevoir" a-t-il poursuivi. "Après nous avons encore besoin de produits hygiène, de produits pour les bébés, puisque ce sont majoritairement des femmes et des enfants qui sont réfugiés et qui ont rejoint les pays limitrophes".

Le Secours populaire de Haute-Vienne s'apprête aussi à aider les réfugiés ukrainiens dès qu'ils arriveront en Limousin. Sur le plan du logement, l'association aiguille les offres vers les mairies ou vers la préfecture, "par contre on sait qu'on aura à intervenir notamment sur des accueils collectifs, comme on l'avait fait précédemment à Peyrat-le-Château ou Eymoutiers dans d'autres initiatives identiques, donc oui ce sera une aide alimentaire, aide vestimentaire, aide par rapport aux enfants, accompagnement dans les démarches" a précisé le Secrétaire général du Secours populaire en Haute-Vienne.

La solidarité amène la solidarité, les solidarités ne s'opposent pas mais s'entraînent les unes les autres

Interrogé enfin sur la crainte de certaines associations (qui ne s'est pas vérifiée ce week-end à l'occasion de la collecte de printemps des Restos du cœur) sur le fait que l'Ukraine monopolise les dons et éclipse les autres causes, Thierry Mazabraud a estimé que "c'était trop tôt pour le dire", mais "l'expérience nous fait dire que non, la solidarité amène la solidarité, les solidarités ne s'opposent pas mais s'entraînent les unes les autres, et sur les évènements majeurs précédents, qu'il s'agisse de catastrophes humaines ou climatiques, cela a au contraire soutenu l'ensemble de solidarité du Secours populaire, il n'y pas de raison que ce soit différent cette fois-ci" a-t-il conclu.

> Dons en ligne et solidarité avec l'Ukraine au Secours Populaire de Haute-Vienne : spf87.org