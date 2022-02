Ukraine : toutes les actions de solidarité sur la Côte d'Azur

La solidarité azuréenne pour l'Ukraine et les habitants confrontés à la guerre continue de s'organiser dans plusieurs villes cette semaine. La métropole annonce des collectes dans près de 22 villes. Où donner ? Que peut-on donner ? France Bleu Azur fait le point.

Mobilisation générale. Les points de collectes pour les Ukrainiens se multiplient cette semaine, vu les besoins des habitants sur place, confrontés à l'invasion Russe. Chacun peut venir donner des denrées alimentaires, des produits de première nécessité mais aussi du matériel médical ces prochains jours.

Dans la métropole de Nice, une collecte est lancée dans 22 communes. Pour la ville de Nice, un centre de collecte, vif souhait des associations et de la communauté ukrainienne, doit être annoncé ce lundi. Voici la liste des communes concernées par la collecte, supervisée par l'Agence métropolitaine de sécurité sanitaire, et de gestion des risques :

Saint-Etienne de Tinée

Isola

Vence

Gattière

Saint-André de la Roche

Levens

Colomar

La Trinité

Villefranche-sur-Mer

Eze

Saint-Blaise

Saint-Martin du Var

Le Broc

Valdeblore

La Gaude

Tourrette-Levens

Beaulieu

Rimplas

Roquebillière

Belvédère

Saint-Martin Vésubie

Gilette

A Cagnes-sur-Mer, toute la journée il est possible de donner à la Maison des associations, des "vêtements neufs et chauds" peuvent être donnés, comme d'autres produits utiles à la situation sur place. A Saint Laurent du Var depuis ce lundi matin, un point de collecte a été installé dans l'ancienne école Djibouti.

Collecte à Saint-Laurent-du-Var, en présence du maire, Joseph Segura - PHOTO FOURNIE PAR LA MAIRIE

A Cannes, pionnière dans ces opérations, un nouveau convoi devait quitter la ville chargé de dons ce lundi après-midi. A Antibes une collecte se déroule aux espaces du Fort Carré.

Ne pas donner que des vêtements chauds

La mobilisation vient aussi du Secours populaire : vous pouvez déposer ce dont les ukrainiens ont besoin dans les antennes du département. "Attention, ce n'est pas un vide-grenier", prévient Jean Stellittano, secrétaire général de la fédération des Alpes-Maritimes. D'après lui, les associations sur place n'ont pas besoin de vêtements chauds, mais plutôt de : matériel médical, de couches, de lait en poudre pour les enfants, et en dernier lieu de denrées alimentaires non périssables (conserves, biscuits secs). Des piles et des radios FM pour que les ukrainiens restent informés sont également recherchés.

Un constat partagé par les associations d'Ukrainiens de France sollicitées par France Bleu Azur, qui estiment que le dons de vêtements "n'est pas la priorité" à ce stade du conflit et des conséquences pour les habitants.