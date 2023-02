Ukraine, un an après : une famille hébergée "comme à la maison" dans un petit village de Dordogne

Nataliia et toute sa famille habite chez Nada Stone depuis près d'un an.

Perchée en haut d'une colline du petit village de Bars en Dordogne, la maison de Nada Stone trône seule au milieu de nulle part. Cette ancienne ferme datant du XVIIIe siècle abrite depuis près d'un an une famille ukrainienne originaire de Brovary, en banlieue de Kiev.

Hébergés depuis un an chez une Périgourdine

Trois hectares de terrain, une piscine et deux studios indépendants équipés, "il faut dire que j'ai de la place", s'enthousiasme l'hôte américaine. Elle accueille neuf Ukrainiens depuis février 2022.

D'après le recensement de la préfecture de la Dordogne, 595 ressortissants ukrainiens vivent dans le département dont 194 enfants.

Un quotidien presque normal

Nataliia Buvalka s'assied au coin du feu, tasse de café à la main. "Comme à la maison", sourit la mère de trois enfants. Ici, elle a désormais ses habitudes et ses lieux préférés. "J'adore Sarlat, Périgueux ou Saint-Léon-sur-Vézère par exemple".

Alors qu'elle n'avait jamais visité la France, cette médecin généraliste a été séduite par la Dordogne. "Avec la nature, les rivières, les châteaux, l'atmosphère est calme, on s'y sent très bien". Depuis cinq mois, Nataliia prend des cours de français au centre de formation Greta à Terrasson. En contact avec l'hôpital de Périgueux, elle espère pouvoir pratiquer son métier dans les prochaines semaines, dès qu'elle maîtrisera mieux la langue.

Si son français est encore hésitant, celui de ses enfants et neveux, scolarisés à l'école primaire de Thenon, est presque parfait. Entre les journées en classe, les après-midis trempoline dans le jardin et le sport, Marina, Andriy, Artem, Micha et Mykola, âgés de 7, 8 et 9 ans, ont trouvé leurs marques. "Je me suis fait plein de copains et de copines !", s'exclame l'un d'eux. Pour d'autres, les activités extrascolaires défoulent : "On pratique le judo, l'aïkido et le roller, c'est trop bien !". Des journées bien remplies, aussi, pour Nada Stone, installée ici depuis une vingtaine d'années. "Entre les anniversaires, les barbecues, les visites et la cuisine, c'est très chargé", se réjouit la Périgourdine.

"Les traumatismes sont encore là"

Nataliia quitte son téléphone quelques minutes, mais difficile de résister aux notifications des réseaux sociaux. "Nous suivons l'actualité, et nous sommes tout le temps en contact avec des amis là-bas, surtout avec le mari de ma sœur Galyna", enrôlé dans l'armée ukrainienne. "Comme j'ai plus de deux enfants, mon mari a pu partir avec nous, on a de la chance", précise-t-elle. L'émotion la gagne quand elle se rappelle le bruit des bombes, le départ précipité et les proches restés sur place. Ses grands yeux bleus se remplissent, alors elle préfère ne pas trop évoquer sa vie d'avant.

"Les traumatismes sont toujours là", chuchote presque cette femme de 48 ans. Chaque semaine, la famille suit un cours d'art-thérapie. Dessiner pour exprimer ses angoisses leur permet d'évacuer les mauvais souvenirs. "Cette aide psychologique est très importante pour nous". Avant d'ajouter que l'un de ses jumeaux reste particulièrement marqué par la guerre.

Nada Stone "essaye d'être là pour eux". L'habitante de Bars raconte "prendre dans ses bras dès que ça va pas" ses invités. Tant que le conflit ne prend pas fin, elle assure vouloir continuer de les accueillir. Mais pour l'instant l'incertitude demeure. "Il y a un an, on avait aucune idée de quoi sera fait le lendemain, explique Nataliia. Un an après, on ne sait toujours pas quand on reviendra en Ukraine, mais on est bien parti pour rester ici."