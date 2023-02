Ukraine : un an après le début du conflit, le maire de Toulouse reçoit un prix pour le soutien de la ville

190 tonnes d'aide humanitaire sont parties de Toulouse en une année. 1.200 réfugiés ukrainiens ont été accueillis dans la ville rose au plus fort de l'exode. La municipalité jumelée à Kiev, la capitale de l'Ukraine se mobilise depuis le début de la guerre qui éclatait il y a tout juste un an. "Kiev et Toulouse sont jumelées depuis 48 ans", a rappelé Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. "Il est normal que la Ville agisse efficacement grâce à la communauté ukrainienne et aux associations particulièrement actives et présentes ici".

Ce lundi après-midi au Capitole, le maire a reçu un prix en reconnaissance du soutien de Toulouse à la capitale ukrainienne des mains de Nataliya Popova, la représentante de Vitali Klitschko, maire de Kiev. Le prix en question est un fragment d'un pont en verre bombardé dans le centre-ville au mois d'octobre 2022.

Le fragment de pont bombardé a été remis au maire de Toulouse ce lundi 27 février © Radio France - Pascale Danyel

Ils se sont ensuite rendus jusqu’à la statue d’Anne de Kiev à l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, à côté de la place Saint-Pierre, pour y déposer une gerbe en hommage aux victimes de la guerre. "Nous continuerons à être mobilisés aussi longtemps qu'il le faudra", a notamment affirmé Jean-Luc Moudenc.

Soutien politique, moral et militaire

Un an après le début du conflit, le maire de Toulouse souligne qu' "il est important de continuer le soutien politique et moral". Questionné sur l'armement, Jean-Luc Moudenc a déclaré qu'il était "tout à fait en soutien aux initiatives prises par l'Europe et la France depuis le début du conflit".

Il a précisé "l'armement est une question qui se règle au niveau de la France, de l'Union européenne en concertation avec les Etats-Unis", Jean-Luc Moundenc parle de "logique inévitable, soit on est véritablement solidaire et on aide militairement l'Ukraine, soit on limite l'aide au plan humanitaire, mais on sait bien que ça va se régler sur le plan militaire".

Réhabilitation psychologique

La représentante du maire de Kiev interrogée sur ce qu'il est possible de faire pour continuer à aider les Ukrainiens, explique avoir plusieurs projets à Toulouse avec l'association Ukraine libre "comme l'aide humanitaire, mais aussi la réhabilitation psychologique, les formations des psychologues et des psychothérapeutes ukrainiens et la reconstruction". Nataliya Popova invite donc à soutenir l'association Ukraine libre.