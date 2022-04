Guerre en Ukraine : ce livret brise la barrière de la langue pour les réfugiés

Entre alphabet cyrillique et sonorités peu familières, la barrière de la langue s'ajoute aux lourdes difficultés rencontrées par ces réfugiés ukrainiens venus en France pour fuir la guerre. En Haute-Vienne, une orthophoniste a imaginé un livret de poche intuitif pour aider débloquer le dialogue.

Une traduction spontanée et instantanée

Dans la salle à manger de Roxane Sterckeman, Galyna et ses deux enfants Marina et Roman ont les yeux rivés sur ce livret. À tour de rôle, ils répètent des mots de la vie de tous les jours, comme "chat ", "maison", ou encore "pain". Depuis son arrivée le 12 mars à Arnac-Pompadour, en Corrèze, cette famille venue de Jytomyr (ville à 200 km de Kiev) se mure dans le silence, faute de moyens de communication.

"C'est difficile d'interpréter ce silence. Peut-être ont-ils envie de discuter sans le pouvoir, mais il est aussi possible parfois qu'ils aient juste besoin de calme, ce qui est normal", témoigne Roxane, qui elle non plus ne maîtrise pas l'ukrainien. C'est par hasard, sur les réseaux sociaux, qu'elle a découvert ce livret de lexique. "Ça a été un véritable soulagement. On a fait un essai il y a quelques jours et instantanément ils se sont mis à parler français, c'était assez magique."

Les bases traduites en images et en phonétique

Composé d'une vingtaine de pages, ce feuillet regroupe neuf catégories : formules de politesse, communication quotidienne, verbes, pronoms... À l'intérieur, chaque vignette comporte un pictogramme suivi de sa traduction franco-ukrainienne en phonétique. Une méthode bien plus efficace que les traducteurs automatiques pour Roxane Sterckman. "Ouvrir Google traduction et écrire une phrase complète pour exprimer quelque chose, déjà c'est très lent, mais surtout, tout se fait à l'écrit et donc l'échange reste silencieux."

Pictogrammes et alphabet phonétiques permettent de passer d'une langue à l'autre bien plus facilement. © Radio France - Salomé Pineda

Ce livret, c'est donc un moyen de mieux se comprendre, mais surtout d'aider cette famille à reconstruire ses repères. "Le premier soir où j'ai découvert ce livret, Galina est venue s'asseoir à côté de moi et elle m'a demandé de lire tous les mots. Psychologiquement ça a été énorme, pour elle comme pour moi. C'est un peu une gymnastique, mais je commence maintenant moi aussi à m'habituer à certains mots ukrainiens."

Retrouver une vie normale

Mais quand aucun mot entre les deux langues ne se ressemble, il faut s'armer de patience. Une frustration dont Laura Hannagan, l'orthophoniste haut-viennoise à l'origine du projet, a bien conscience. "Je voulais répondre à ces besoins là essentiels et primaires pour que chacun puisse retrouver un semblant de vie normale et aussi leur permettre une meilleure intégration et compréhension."

Orthophoniste à Eymoutiers, en Haute-Vienne, Laura Hannagan s'est inspirée du travail d'une polonaise pour concevoir ce livret de lexique franco-ukrainien. © Radio France - Salomé Pineda

Ce travail séduit au-delà du Limousin. Chaque jour, des associations consultent le document disponible en ligne gratuitement. "Notre but n'est pas de faire un dictionnaire, mais bien de permettre aux Ukrainiens et aux Français d'accéder au vocabulaire de base, de la vie de tous les jours." Une application, dans laquelle les mots ont été enregistrés avec la voix de traducteurs, a aussi été développée par Julien Amiot, ingénieur-informaticien et ami de Laura Hannagan. À l'avenir, l'objectif est de développer d’autres versions en anglais, en espagnol, ou encore en allemand.