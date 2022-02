Ukraine : un restaurateur de Bérat, au sud de Toulouse, lance un appel aux dons

À des milliers de kilomètres des zones d'affrontements, entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, des Occitans s'organisent pour venir en aide aux réfugiés. Une dizaine de restaurateurs de la région, par exemple, se proposent de collecter des dons pour les envoyer ensuite en Europe de l'Est. C'est le cas de Mathieu Herengt. C'est d'ailleurs ce pizzaïolo, à la tête de la pizzeria "La Tute a pizza" située à Bérat, qui est à l'origine de cette opération lancée ce vendredi, sur les réseaux sociaux.

Et depuis que Mathieu a envoyé cette bouteille à la mer, une cinquantaine de personnes est venue, dans sa pizzeria, lui porter boîtes de conserves, produits hygiéniques, et même nourriture pour chiens et chats. "Pour le moment, nous avons collecter 15 tonnes de marchandises", se réjouit le restaurateur qui agit en partenariat avec Alliance Occitanie Ukraine.

C'est cette association qui, depuis Montpellier, centralise tous les dons. C'est d'ailleurs de là que doit partir, samedi prochain (5 mars), un semi-remorque. "Le camion a pour destination la Pologne, où les réfugiés ukrainiens continuent d'affluer", déplore Mathieu.

Selon l'ONU, depuis le début de cette guerre aux frontières de l'Europe, la Pologne a accueilli plus de 300 000 réfugiés ukrainiens.