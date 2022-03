Ukraine: Un Thouarsais cherche des véhicules pour transporter des réfugiés ukrainiens vers la France

Le Thouarsais Angelo Bergamini souhaite se rendre à la frontière ukrainienne avec la Moldavie pour ramener le plus de réfugiés possible. Mais pour cela, il a besoin d'un minibus, ou d'un véhicule conséquent et de soutien financier.

Angelo Bergamini ne peut pas rester sans rien faire en voyant les images de ses amis ukrainiens, et tous ces visages fuir Odessa, ville portuaire du sud de l'Ukraine et cible privilégiée de l'armée russe. Ce Thouarsais, ancien chauffeur routier, a une partie de sa vie à quelques kilomètres de là à Mizikevycha où la mère de ses enfants est née, un village où lui aussi a vécu. "Ce conflit est à nos portes, et ce peuple, je le connais. Un jour, je me suis fait dépouillé de la tête aux pieds, tout le village m'a aidé, alors aujourd'hui _je veux leur rendre la pareille_" explique-t-il.

"C'est mon devoir"

L'habitant des Deux-Sèvres est déterminé à aller les chercher, mais pour cela il a besoin d'aide : une voiture assez conséquente pour transporter le maximum de femmes et d'enfants, massés à la frontière moldave. "C'est mon devoir, je ne peux pas laisser des femmes et des enfants mourir de froid, de faim". Alors il a relayé ses besoins sur les réseaux sociaux. Beaucoup de familles à Thouars sont prêtes à les accueillir, d'autres ont fait des dons sur sa cagnotte participative en ligne.

Appel à la solidarité

"Il me manque qu'un véhicule, un mini-bus, une location, j'ai tous les permis et des chauffeurs volontaires si besoin" insiste Angelo Bergamini. Des produits de première nécessité sont emballés, prêts à partir avec lui, au plus vite, à la frontière moldave où déjà sept femmes et quatre enfants l'attendent.