Ukraine : une association landaise aidant des orphelins espère continuer ses activités

Fabienne et Patricia lors d'une de leurs opérations en Ukraine, dans un orphelinat pour enfants.

Fabienne Costarramone, présidente de l'association "Spasiba pour les enfants d'Ukraine", suit la crise ukrainienne de près. Cette Landaise habitant Aide-sur-l'Adour vient en aide régulièrement à des orphelinats, une maison d'adolescents et une famille d'accueil situés dans le centre du pays. Elle espère pouvoir maintenir ses activités même si la situation se tend de jour en jour, comme faire venir pour les vacances d'été six enfants et leurs parents d'adoption.

"J'essaye d'être optimiste"

Environ tous les quatre ans les membres de l'association, créée en 2006, se rendent en Ukraine pour acheter et distribuer grâce aux dons récoltés en France du matériel pour les orphelinats, notamment du linge de maison, des poussettes, de la vaisselle ou encore de l'électroménager. Cette année, ils ont plutôt choisi de faire venir six enfants adoptés et leurs parents pour les vacances d'été. Mais l'opération pourrait être annulée si la situation s'envenime.

"C'est leur rêve, ils se préparent pour ça, c'est vrai qu'on espère qu'ils pourront venir quand même. J'essaye d'être optimiste mais parfois ça m'inquiète un peu." explique Patricia Dupin, sœur de Fabienne, elle aussi engagée dans l'association. Quand à repartir en Ukraine, cela paraît peu probable pour les deux sœurs si la situation ne s'améliore pas. "Je ne sais pas si on pourra faire comme quand on y allait, ajoute FabienneCostarramone, c'est-à-dire acheter là-bas ce dont ont besoin les orphelinats."

Des nouvelles par messagerie en ligne

En attendant, Fabienne et Patricia s'informent en regardant la télé ou écoutant la radio. Elles reçoivent aussi des nouvelles de leurs amis sur place. Comme l'interprète qui travaille avec leur association, mais qui ne semble pas inquiet selon elles. D'autres, comme cet ami, voient la situation se tendre : "Il me dit 'bonjour Fabi, il y a plein de choses désagréables dans cette situation, lit Fabienne Costarramone. D'un côté les peuples sont motivés de patriotisme, tout le monde est prêt à résister à l'agression, mais en même temps les prix augmentent et cela sème un peu la panique (...)". L'association envisage dans les prochains mois de récolter à nouveau des fonds pour financer de nouveaux produits au bénéfice des orphelins ukrainiens.