Ukrainiennes en Isère : une rentrée contrastée

Six mois après le début de la guerre en Ukraine et le grand élan de générosité qui avait poussé de nombreux Isérois à accueillir des réfugiés, la rentrée s'avère plus difficile pour certains d'entre eux qui doivent libérer leur logement.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine la préfecture de l'Isère dit avoir délivré 1 301 autorisations provisoires de séjour à des adultes et estime le nombre d'enfants, non soumis à autorisation, à 700. Si le rythme des arrivées s'est ralenti, avec désormais une quinzaine par semaine, peu d'Ukrainiens ont décidé de rentrer : une quarantaine environ. Les autres - qui sont dans leur immense majorité des femmes - espèrent toujours que la guerre prendra fin le plus rapidement possible et, en attendant, s'apprêtent à vivre la rentrée parfois de façon diamétralement opposée. Pour les premiers arrivés il est aussi l'heure de reprendre contact avec la préfecture pour renouveler leur autorisation de séjour. Il faut déposer le nouveau dossier trois semaines avant la date d'expiration de la période initiale de 6 mois.

Une générosité qui parfois ne tarit pas...

Au rayon "sourires", malgré le déracinement, il y a Mila à Coublevie, près de Voiron : non seulement elle est toujours dans sa famille d'accueil mais en plus cette dernière s'est pliée en quatre pour lui installer un petit studio qui lui permet de continuer à travailler à distance avec sa société ukrainienne de doublage pour le cinéma. Entre son employeur qui poursuit le travail coûte que coûte et sa famille d'accueil elle se sent "protégée des deux côtés, en Ukraine et en France". A Grenoble Irina et sa fille de 4 ans sont toujours locataires... d'un propriétaire qui paye jusqu'aux factures d'électricité et d'eau ! "Quelle générosité incroyable..." souligne Ganna, de Free people Ukraine, association qui a aidé beaucoup de réfugiés à venir en Isère. Dans le Trièves, Lyubov, ses enfants de 18 ans et 8 ans, ainsi qu'une amie avec deux enfants de 8 ans et 13 ans sont logés "tant que ce sera nécessaire" par des hôtes là-encore très généreux. Elles ont également trouvé un peu de travail dans une cantine du secteur.

Mais une générosité qui a parfois ses limites

Pour d'autres par contre, il faut quitter les hébergements. L'été arrivé les familles hôtes n'ont pas toujours voulu ou pu prolonger l'accueil. "Je comprends, explique dans un sanglot Kateryna, réfugiée ukrainienne de 42 ans, mais là je ne sais pas où loger mes enfants !". Elle est la mère célibataire de deux garçons de 4 et 7 ans et elle est également accompagnée de sa maman de 70 ans. Elle doit quitter "le 1e septembre" le logement qu'elle occupe depuis son arrivée en avril. "Ce qui est regrettable, dit-elle, c'est que _j'ai passé trois mois d'été à chercher_, j'ai fait des démarches auprès de la Préfecture, de toutes les associations qui gèrent les réfugiés, des CCAS et de plusieurs mairies (de la métropole de Grenoble) mais que je n'ai pas de solution à ce jour". La réponse la plus fréquente c'est qu'il y a "une carence de logements".

Je croyais que trouver un travail et justifier de revenus serait la clé mais non... ça ne suffit pas et je n'ai toujours pas de solution - Kateryna, réfugiée ukrainienne

Parce qu'elle sait que le travail et la possibilité de justifier d'une source de revenu augmente les chances de trouver un logement cette ancienne employée dans le commerce international en Ukraine, qui parle français et anglais, a trouvé un poste à temps partiel pour une entreprise estonienne de technologie de l'information (IT). "Je vais télétravailler." Sauf que pour ça il faut un endroit pour se poser. Il faut également une adresse pour inscrire les enfants à l'école. Pour l'instant seul son plus grand, autiste léger, a une place à l'école Kerber dans le quartier Bajatière à Grenoble. Idéalement c'est dans ce secteur qu'il lui faut un logement mais "à Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, à Echirolles, nous n'avons pas besoin de grand-chose, dit Kateryna, seulement d'un logement dans un quartier un peu serein, tranquille, parce que nous n'avons pas d'homme qui nous accompagne". Pour l'instant elle n'a que sa voiture.