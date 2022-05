Ukrainiens en Isère : "Merci aux familles d'accueil, ce sont des gens formidables", témoigne Anna, au Versoud

Comment se reconstruire lorsqu'on a quitté son pays sous les bombes ? C'est le dilemme posé à de nombreux réfugiés ukrainiens accueillis en Isère depuis le début du conflit. C'est le cas notamment d'Anna Oléfir, débarquée au Versoud, près de Grenoble, le 26 mars dernier, chez Marie et Michel Isaac. "C'est la municipalité du Versoud qui a appelé des habitants volontaires or nous avions une chambre disponible, raconte Marie, donc on s'est proposé famille d'accueil".

Anna est donc arrivée chez eux il y a deux mois et demi. Cette professeure et interprète de français dans une université à Kiev, la capitale ukrainienne, continue d'ailleurs à donner des cours à distance à ses étudiants. Et elle prend régulièrement des nouvelles de sa famille. Difficile donc de laisser la guerre derrière soi : "Il y a encore ma mère sur place, âgée de 93 ans, mais aussi mon fils, mon frère, ma belle-fille, etc..." liste la réfugiée qui habitait au nord de Kiev, dans la région de Boutcha, où les Russes sont accusés de crimes de guerre.

"Ma mère a vécu l'occupation des nazis à Kiev pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne voulait pas partir, on ne pouvait pas croire que l'histoire se répéterait..." - Anna, réfugiée au Versoud

"Je veux vraiment remercier l'Etat français et en particulier les gens que j'ai rencontré, la famille Isaac en particulier, ce sont des gens formidables", témoigne Anna, qui a également pu fait venir une de ses étudiantes, Vladyslava Soumy. "Mon père est membre de la défense territoriale, il est à 30 minutes de la frontière russe, il y a chaque jour des bombardements. Et ma mère est restée avec lui", raconte l'étudiante, qui est restée 11 jours dans des abris souterrains avant de pouvoir partir d'Ukraine.

"Nous ne croyons pas à la générosité éternelle"

Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, 85.000 Ukrainiens bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile (Ada) en France, indique l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "Ce sont des initiatives formidables, mais nous ne croyons pas à la générosité éternelle. On pense que lorsque les familles d'accueil vont vouloir partir en vacances, ils vont nous demander de "récupérer" les réfugiés", estime de son côté Malek, de l'association Free People - La Maison de l'Ukraine. "Donc on essaie de leur apprendre les 200-300 mots nécessaires pour travailler et louer un appartement, afin d'éviter qu'ils ne soient à la merci de l'humeur d'un propriétaire". Mais le responsable associatif demande aux pouvoir publics d'aller plus loin : "Il ne faut pas oublier que les conditions pour louer un appartement en France sont très compliquées : quand on demande de payer trois fois le loyer, alors que la personne gagnait 200 euros dans son ancien métier, c'est compliqué. Un réfugié ne peut pas non plus présenter de garant ou d'historique de loyer...".

Parmi les 85.000 personnes, "8.000 sont en logement", tandis que les autres sont hébergées dans des structures d'accueil ou par le biais d'hébergements chez l'habitant, a précisé mardi le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Didier Leschi.