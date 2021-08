Le pass sanitaire est obligatoire dans les bars et les restaurants depuis le début de cette semaine. Cette première semaine, le gouvernement l’a voulue "de rodage".

Ultimes contrôles pédagogiques du pass sanitaire dans les cafés et restaurants de Carpentras

La nouvelle commissaire de Carpentras Cécile Diot et le chef de la police municipale Sébastien Maylié ont fait une "tournée des popotes" ce vendredi à la mi-journée. Une tournée d'inspection pédagogique qui visait à expliquer, rassurer et préciser aussi qu'à partir de la semaine prochaine, on entrerait dans la phase d'application de la loi au sens strict.

Tout est sous contrôle

Pendant cette patrouille un peu particulière, les cafetiers et les restaurateurs se sont montrés disciplinés. En revanche si l’application qui permet de contrôles les pass sanitaires est pratique, le nombre de cas de figure reste varié et pas toujours facile à appréhender.

Quatre cas pour un pass

Le pass est valide si l’on est vacciné et que l’on a reçu le deuxième injection depuis au moins 15 jours, un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures ou encore un certificat de guérison de mois de six mois.

Petit détail amusant, lors de cette visite, un des cafetiers qui ne manque pas d'humour a tenu à contrôler le pass sanitaire de la commissaire. Elle l'avait sur elle et il était valide, elle a pu continuer sa tournée.