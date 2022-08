Ultra-trail : "il faut explorer ses limites sans les dépasser"

Ce vendredi 26 août, plus de 2 300 trailers prendront le départ de la course mythique de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Un sport parfois poussé à l'extrême, qui n'est pas sans conséquences sur la santé des coureurs.

Comme chaque année, plus de 2.300 coureurs prendront le départ de la mythique course de l'UTMB.

170 kilomètres, 10.000 mètres de dénivelé autour du Mont-Blanc... Plus de 2.300 coureurs prennent le départ ce vendredi de la plus grosse course de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. L'ultra-trail, c'est repousser ses limites, mais sans que la quête de la performance ne prenne le pas sur la santé.

Parmi ces 2.300 coureurs, environ un tiers ne finira pas la course. "Le corps a des capacités énormes", constate Vincent Delebarre, haut-savoyard vainqueur de l'UTMB en 2004, "mais il faut les développer avec le temps, très progressivement." Et savoir dire "stop" à temps. "Sur une course par exemple, j'avais du sang dans les urines. Là il faut s'arrêter."

"Il faut savoir abandonner. Abandonner un ultra pour moi n'est pas un échec" - Vincent Delebarre, vainqueur de l'UTMB en 2004

Les causes d'abandon sont nombreuses : "Soit la barrière horaire, soit les troubles gastro-intestinaux, ou enfin troubles musculaires", liste Patrick Basset, directeur médical de l'UTMB. Des problèmes dus, la plupart du temps, à une mauvaise préparation. "Il faut savoir se connaître, savoir ce que son corps peut accepter, même dans la douleur. C'est ça la performance", ajoute Vincent Delebarre.

C'est une activité où l'on peut se détruire... il faut aller explorer ses limites, mais les dépasser va à l'encontre de sa santé.

Et la préparation passe aussi et surtout par la nutrition, selon Karine Herry, multiple championne d'ultra-trail et médecin de campagne. "J'ai vu des performers se détériorer au niveau articulaire au fil des années, n'ayant pas tout à fait la bonne recherche de leur alimentation et hydratation. On fleurte souvent avec des pics et des moments très bas qu'il faut arriver à réguler. A cause de la fatigue on perd naturellement son ressenti de taux de sucre dans le sang, d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Tout ça ne s'improvise pas."

Attention notamment aux nombreux produits ventés par "le lobbying commercial et marketing", prévient Patrick Basset. "Il y a des gens qui vont trop loin car ils ne sont pas éduqués à tout ça."

Les trailers sont incités à prendre tel ou tel produit, qui deviennent nocifs" - Patrick Basset, directeur médical de l'UTMB

"On vous dit par exemple de boire beaucoup car il fait chaud. Mais boire trop d'eau diminue le taux de sel dans le corps et provoque un état d'œdème cérébral qui provoque la mort. Il faut prendre alterner l'eau libre et l'eau salée. Même chose pour les anti-inflammatoires, qui provoquent des insuffisances rénales."

Médecins et trailers sont unanimes : pour ne pas tomber dans l'addiction à l'effort, il faut varier les entrainements, savoir s'arrêter et ne pas faire plus d'un ou deux ultra-trails par an.