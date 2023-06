Ultra-trail : l'exploit hors-norme du Vauclusien Sébastien Raichon

Il a du mal à réaliser. Le Vauclusien Sébastien Raichon est devenu dans la nuit du 18 au 19 juin, le premier Homme à venir à bout de l'ultra-trail le plus dur de France. Il est désormais le seul participant à avoir bouclé les 300 km de la Chartreuse Terminorum en Isère. La course existe depuis cinq. Le chrono est totalement fou : 71 heures et 26 minutes, soit bien en dessous de la limite des 80 heures fixée par l'organisation.

ⓘ Publicité

"Je dors beaucoup et je m'alimente", résume Sébastien Raichon. Le Vauclusien de 51 ans a perdu quatre kilos pendant l'ultra-trail. "J'ai un petit peu la tête dans les étoiles même si je suis habitué à ce genre de course, je suis assez fier d'avoir réussi ce défi", ajoute le professeur. Malgré tout, la course a été rude. Cinq boucles de 60 kilomètres à parcourir sans GPS et avec une simple boussole. "Forcément c'est long parce qu'il y a trois jours et trois nuits dehors. On passe un peu par toutes les émotions par exemple j'avais du mal à m'alimenter sur les trois premiers tours", insiste le vainqueur.

Des entrainements sur le Ventoux

Sébastien Raichon s'est tout de même imposé une véritable rigueur pour en arriver là. "Je vais sur le Mont Ventoux au moins une fois par semaine. C'est mon terrain de jeu. Je viens au collège de Morières-lès-Avignon en vélo. Mais de toute façon, c'est une préparation d'une année entière. J'enchaîne trois à quatre grosses courses", détaille-t-il. Loin d'être rassasié, Sébastien Raichon récupère avec pleins de rêves en tête. Il aimerait participer à la Barkley, une course de 60 heures et 200 kilomètres à travers le parc naturel de Frozen Head, dans le Tennessee