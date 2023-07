Un 14 juillet particulier à Mont-Saint-Martin, "territoire oublié de la République"

Un peu plus d’une centaine de personnes ont assisté au rassemblement citoyen, organisé ce jeudi à la mi-journée, devant la mairie de Mont-Saint-Martin. Près de 15 jours après les émeutes qui ont frappé la ville , le maire Serge De Carli, a préféré décaler les festivités du 14 juillet.

"Les feux d’artifice, on les a eus avant le 14 juillet"

Pas de feu d’artifice au programme, mais après les discours, les habitants étaient invités à se rassembler au parc Frédéric Brigidi, autour d’une guinguette et d’un concert. "On n’a pas le cœur à ça parce que les feux d’artifice, entre guillemets, on les a eus avant le 14 juillet. C’est triste", regrette Marc, un habitant de la commune venu soutenir le maire et son équipe. "Cela maintient le lien. C’est bien qu’on l’ait quand-même fait, même sans feu d’artifice. Ça permet toujours une réunion entre habitants et la municipalité. On a tous besoin d’être solidaire", estime Nada, une Saint-Martinoise venue assister au concert dans le parc.

La mairie porte encore les stigmates de ces nuits d’émeutes et les violences marquent encore les esprits des habitants. "On est en colère contre ce qui s’est passé. On ne sait pas contre qui ou contre quoi mais franchement on est fatigué", lâche une autre Saint-Martinoise qui préfère rester anonyme. "Moi j’ai encore peur. On n’est plus sereins", dit-elle.

Comprendre les causes

Régine, militante associative et habitante de Mont-Saint-Martin tenait à être présente à ce rassemblement "pour soutenir sa ville, sa population", dit-elle. Elle n’excuse pas les violences qui ont eu lieu mais s’interroge sur les causes. "Je ne cautionne pas ce qu’ils ont fait mais si on ne va pas chercher le sens et les causes profondes, on ne réglera pas le problème et ça va s’aggraver. Ça fait des années, des mois, que les observateurs, les travailleurs sociaux, les élus, disent que ça va péter si on n’écoute pas les gens. Je suis vraiment désolée que cela ait pété comme ça, désolée que ce soient des jeunes de quartier qui aient explosé, parce que c’est encore eux qui vont prendre toutes les retombées mais personne ne peut dire qu’on est surpris", dit-elle.

Dans son discours, le maire de Mont-Saint-Martin a pointé une nouvelle fois le manque de moyens, pour la police "en sous-effectif chronique", dit Serge De Carli. Mais plus généralement, il a dénoncé la misère, le chômage, la précarité, "l’affaissement des services publiques", "l’asphyxie du tissu associatif", ou encore "la compression des finances communales". "Mont-Saint-Martin est sorti du dispositif de dotation politique de la ville. C’est une perte de 500 000 euros. C’est 10% du budget d’investissement de la ville", dit Serge De Carli.

Sentiment d'abandon

Sans excuser les violences, le maire a évoqué le sentiment d’abandon de l’Etat ressenti par une partie de la population, notamment par les jeunes des quartiers populaires. Le sous-préfet de Val-de-Briey a ensuite pris la parole et s'est affiché main dans la main avec le maire. Un symbole fort mais le maire de Mont-Saint-Martin aimerait que le gouvernement passe à l’action pour de bon. "Je remercie le sous-préfet, avec lequel, sur le plan relationnel j’ai beaucoup d’affinités. On s’aime bien. Après, il est sous-préfet, il représente l’Etat et il fait avec les moyens qui sont les siens. Il vient d’affirmer des choses, il y croit, j’y crois. Maintenant, il faut que les moyens suivent et on ne les a pas. Donc en haut lieu, plus que des discours, il faut des actes forts avec des engagements budgétaires et financiers qui attestent qu’on va avancer", dit Serge De Carli.

Richard-Daniel Boisson, le sous-préfet de Val-de-Briey main dans la main avec Serge de Carli, le maire de Mont-Saint-Martin © Radio France - Vianney Smiarowski

"Qu’on donne les moyens nécessaires à la police, aux hôpitaux qui se meurent. Il y a la désertification médicale. On n’a plus de médecins généralistes ici, c’est une ville de 10 000 habitants. J’aimerais que ces sujets-là soient sur la table et qu’on mette les moyens pour les régler. Je suis directeur d’école, en retraite à partir du 1er septembre prochain. Au bout de 46 années, les deux derniers mois, j’ai eu constamment deux classes sans maître. Il n’y a plus de remplacement, il n’y a plus de formation des maîtres. Je pourrais citer des tas de sujets. On a une Poste qui a été attaquée il y a un an et demi. Elle n’est toujours réouverte. Donc il y a un délitement du tissu des services publiques et c’est le patrimoine de celles et ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose. Cela appartient au peuple. Et quand on délite tout ça, on casse la cohésion et effectivement on fait du mal à une population qui se sent à un moment donné, oubliée. Les oubliés des territoires de la République, c’est ça le sujet", estime le maire de Mont-Saint-Martin. Serge De Carli a d'ailleurs envoyé un courrier à Emmanuel Macron pour lui faire part des conséquences de ce manque de moyens. Il a aussi invité le chef de l'Etat a venir visiter sa ville et attend maintenant sa réponse.