La plupart des communes du Béarn et de Bigorre ont annulé leurs animations du 14-juillet, qu'elles soient organisées ce lundi 13 ou ce mardi 14. Il y a quelques exceptions en Bigorre et un lâcher de lanternes prévu à Pau, à la place du traditionnel feu d'artifice.

Un 14-juillet sans festivités, à quelques exceptions près, en Béarn et Bigorre

Il y a partout cette même contrainte, il faut éviter les rassemblements en temps de crise sanitaire. Malgré les annulations en cascade, il y a quelques exceptions, quelques animations sont maintenues en Béarn et en Bigorre.

Feux d'artifice à Vic-en-Bigorre et Bagnères de Bigorre

Il y a bien un feu d'artifice, place de la mairie, à Vic-en-Bigorre ce lundi soir 13 juillet, un autre à Bagnères de Bigorre, ce mardi soir, 14 juillet, mais ce sont de rares exceptions. L'organisation est d'ailleurs modifiée à Bagnères, le feu d'artifice est prévu sans musique, plus court, et sans public, il faut rester chez soi pour le regarder, de sa fenêtre ou de son jardin.

Lâcher de lanternes célestes à Pau

Il n'y a pas de feu d'artifice au programme à Pau, mais il est conseillé tout de même de regarder le ciel à la tombée de la nuit, car un lâcher de lanternes est prévu, si la météo le permet, si il n'y a pas de trop de vent. Là aussi, la municipalité demande de ne pas se rassembler, mais d'observer le spectacle de chez soi. Les personnes qui souhaitent y participer doivent impérativement s'inscrire sur le site de la ville Pau.fr, puisque la jauge est limitée à 200 personnes par site.

Même pour les cérémonies plus officiel, l'hommage aux militaires, le protocole a été changé, et la présence du public a été réduite, que ce soit à Tarbes, à 10h aux monument aux morts, aux allées Leclerc, à Oloron Sainte-Marie à 10h30 au monument aux morts du jardin public, à Lourdes à 12h, au square Foch, ou à Pau ce mardi soir, à 18h45, au Monument aux Morts, boulevard des Pyrénées. Cette cérémonie sera à la fois civile et militaire, notamment marquée par l’hommage aux personnes ayant travaillé sur le terrain durant le confinement.