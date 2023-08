Un 15 août de fête votive à Vauvert

Tranquillement installés à l'ombre, sur les gradins des arènes, Jacky et Marcelle attendaient l'arrivée de l'abrivado : "J'aime bien le 15 août, il y a des calèches. Les autres jours c'est moins folklorique. Ils vont tous arriver là, les vélos et les taureaux, et se mettre en rond... " A côté d'eux, 50 ans de moins, un jeune couple et une toute petite fille : "C'est incontournable à Vauvert.... les anciens faisaient pareil, nos parents faisaient pareil, nous on fait pareil, la petite fera pareil..."

ⓘ Publicité

loading

Eux étaient venus pour regarder, d'autres ont pédalé ou couru pour suivre l'abrivado. C'est le cas de Magalie : "8 kilomètres dans la chaleur, la transpiration, la poussière mais on aime ça. C'est rencontrer plein de gens, les copains qu'on a pas vu de l'année... c'est le top ! Faut venir à Vauvert." Et Magalie a convaincu une amie, Stéphanie, de venir : "Je ne voulais pas venir, elle m'a dit : tu ne vas pas louper un 15 août à Vauvert. Voyez l'ambiance, elle est trop bien pour passer à côté".

loading

La fête, la musique, celle de la Peña Camargua, une des rares peña professionnelles, des manèges aussi car la fête votive c'est la fête du village, une ambiance donc familiale, et c'est pour ça que Laura était là : "C'est intergénérationnel, C'est les traditions. On apprend aux enfants ce que nous, on nous a appris avant : les taureaux, les chevaux, le tri... et puis derrière le moment festif : un tour aux manèges, on va boire un coup entre collègues, on mange un bout et on rentre."