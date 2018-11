50.000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche au salon du nautisme du Cap d'Agde dans l'Hérault. Parmi les 200 exposants présents, le fabricant français Lazareth, qui vient de commercialiser sa Moke, une voiturette de plage amphibie très fun et facile à conduire sur terre comme dans l'eau.

Cap d'Agde, Agde, France

Si vous avez l'intention de vous rendre au salon du nautisme du Cap d'Agde dans l'Hérault, vous ne pourrez pas la manquer. La Moke est l'attraction de cette 19e édition. Cette voiturette de plage est un engin amphibie, inspirée de l'Austin Mini-Moke, très en vogue dans les années 70 à Saint-Tropez et véhicule préféré de son égérie, Brigitte Bardot.

Pas besoin de permis bateau

Ce 4x4 est capable de passer rapidement et très facilement de la route à l'eau. À chaque présentation, le public se masse pour l'admirer. Cette voiture amphibie de 6 CV ne nécessite pas de permis de conduire bateau pour naviguer. Cependant, elle ne permet pas d'aller au-delà des 300 mètres de la cote. Sur route, cette voiturette se conduit comme une voiture normale, avec un permis B (ou B1 à partir de 16 ans) et peut atteindre une vitesse de 90 km/h. Dans l'eau, les roues ne tournent plus, l'hélice prend le relais.

Le produit est commercialisé depuis cette année

Le prototype, en aluminium, a vu le jour en 2017, à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie. Il s'agit d'un engin hydride : thermique sur route et électrique sur l’eau. Ce 4x4 est insubmersible et équipé d'une pompe de cale.

Une voiture trés fun, ludique, facile à conduire explique David Edet Copier

Mini Moke constitue une sorte de rêve pour les fous de liberté au volant. Il faut compter un budget de 25.000 euros minimum HT, pour ce véhicule deux places.

Le salon du nautisme du Cap d’Agde est ouvert jusqu’à dimanche. L’entrée est gratuite. Les organisateurs espèrent battre le record de l’an passé de 50.000 visiteurs. Ce salon est le quatrième plus grand de France après Paris, Cannes et La Rochelle avec 200 exposants, 570 bateaux à quai et à flot. Autant d’occasions que de neufs.

La Moke s'apprête à entrer dans le port du Cap-d'Agde © Radio France - Stefane Pocher

La Moke se laisse conduire dans l'eau comme une voiture normale © Radio France - Stéfane Pocher