Un 5ème crématorium en Ille-et-Vilaine, dans le Pays de Fougères, à Saint-Germain-en-Coglès

Un projet de crématorium est en cours à Saint-Germain-en-Coglès, 2.100 habitants, dans le Pays de fougères. Ce serait le 5ème en Ille-et-Vilaine. Il serait construit sur un terrain racheté à la communauté de communes, à 5 minutes de l’A84, dans la Zone Artisanale de la Gare, que Saint-Germain a du mal à remplir et sera conçu pour environ 500 crémations par an, ce qui en fera un "petit" crématorium, comparé aux 4 autres du département.

Le premier crématorium d’Ille-et-Vilaine a été construit à Montfort sur Meu en 1991, le deuxième à Vern-sur-Seiche en 2009, le troisième à Saint-Malo en 2012 et le quatrième à Saint-Pierre de Plesguen en 2015. Le crématorium de Saint-Germain en Coglès viendrait donc combler un vide dans l’est du département, puisque les crématoriums les plus proches sont tous à une soixantaine de kilomètres et à une heure de route (Saint-Pierre, Vern, Mayenne, Laval, Villedieu). Il viendrait aussi répondre à un besoin croissant puisque 41% des décès en France donnent lieu à une crémation. Ce pourrait être un décès sur 2 dans dix ans, estime l'Association crématiste d'Ille-et-Vilaine.

Le projet de crématorium de Saint-Germain-en-Coglès a été approuvé par le conseil municipal (18 juillet) et c’est Générys qui a été retenue parmi quatre entreprises, pour construire et gérer l’équipement en délégation de service public. Les premières études viennent de débuter et devraient mener à une enquête publique au printemps 2024. Si le projet est validé, le crématorium verrait le jour fin 2025. Il permettra à la commune d'attirer du monde lors des cérémonies et aussi de percevoir environ 20.000 euros par an.

Mais ce projet ne fait pas l’unanimité. Une association de riverains de la ZA de la Gare s’y oppose, estimant que d’autres terrains des environs s’y prêteraient mieux. En dépit des filtres et des respects des normes en vigueur, l’association, qui représente la trentaine de maisons concernées, craint un impact sur les "drains du Coglais" qui alimentent notamment la ville de Rennes en eau. Un impact psychologique aussi, avec le passage, tous les jours, de plusieurs convois funéraires sous les fenêtres des riverains. Mais le maire l’assure, il veillera à ce que toutes les normes soient respectées et que le crématorium ne sera pas visible de l’extérieur, derrière une double-haie.