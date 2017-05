Un 7e escadron bientôt créé au 1er régiment de Spahis de Valence

Un nouvel escadron au premier régiment de Spahis de Valence. Composés uniquement de réservistes, il sera officiellement créé pendant la journée portes ouvertes le 24 juin prochain.

Un 7e escadron va bientôt être créé au 1er régiment de Spahis de Valence, un escadron composé uniquement de réservistes car leur effectif a pratiquement doublé depuis 2 ans. Il est passé de "120 à un peu plus de 200" selon le Colonel Maxime Do Tran, chef de corps du 1er régiment de Spahis. Le nombre de réservistes augmente depuis les attentats de 2015 car les Drômois veulent s'engager pour aider l'armée, explique le Colonel Do Tran, "il y a un vrai élan citoyen".

Le 7e escadron a déjà existé pendant la Première Guerre Mondiale, puis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il sera recréé officiellement le 24 juin prochain, pendant la journée portes ouvertes du 1er régiment de Spahis de Valence. Cela faisait 3 ans, que le 1er régiment n'avait pas reçu de public. La dernière journée portes ouvertes remonte à 2014. Pour cette nouvelle édition, les Spahis s'attendent à recevoir entre 10.000 et 12.000 personnes sur la journée, entre 9 heures et 19 heures, deux fois plus que lors des journées portes ouvertes précédentes.

Sécurité renforcée autour de la journée portes ouvertes

L'organisation a commencé dès le mois de septembre 2016 car les niveaux de sécurité sont beaucoup plus importants. Selon le capitaine Jean-Max, en charge de l'organisation, les effectifs "ont été multiplié par 4" pour assurer la sécurité de l’événement. Sur la journée portes ouvertes et le concert prévu le samedi 24 juin au soir, dans le centre de Valence, une cinquantaine de personnes sont mobilisées : "Des militaires, avec armes, sans armes mais aussi une société de sécurité civile qui sera chargée de contrôler les entrées et de fouiller les sacs".

Par ailleurs, les voitures ne pourront pas accéder à l'intérieur de la caserne. Des bornes seront installées pour interdire l'accès."On a pas le droit de ne pas prendre en compte ces consignes de sécurité" affirme le capitaine Jean-Max, "il n'y a pas de risque zéro mais on a tout fait pour que cela se passe dans les meilleurs conditions possibles". Après la journée portes ouvertes, un concert de la Fanfare est organisé, place des Ormeaux, à Valence, entre 21 heures et 22 heures trente.

Le dimanche 25 juin, place au trail Urbain, le Spahi race. Une course avec une quarantaine d'obstacles dans les rues de Valence.