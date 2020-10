Un 89ème congrès départemental des pompiers de la Dordogne allégé pour cause de Covid-19

Les visiteurs ne se sont pas bousculés cette année à Excideuil en Périgord Vert pour assister aux démonstrations de grande échelle ou encore aux évolutions des pompiers du GRIMP, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et pour cause, toutes les animations prévues pour ce 89ème Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Dordogne ont été annulées dans le contexte de crise sanitaire que l'on connait. Seuls ont été maintenus l'assemblée générale de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, la cérémonie officielle, l'inauguration du Centre d'incendie et de secours d'Excideuil, et le défilé motorisé.

Le Centre de secours d'Excideuil restructuré.

Le Centre de secours et d'incendie d'Excideuil a en effet été réhabilité. Construit en 1966, le bâtiment avait été rénové en 1985 et a donc été agrandi avec l'évolution des normes et de la capacité opérationnelle du centre de secours qui effectue environ 600 opérations par an.

"Il a fallu déjà séparer les vestiaires hommes et femmes explique le commandant Thierry Laguionie, chef du centre de secours d'Excideuil. Ces vestiaires étaient situés au niveau des pots d'échappement des véhicules. En 2020 ce n'était plus concevable d'avoir les fumées d'échappement quand le personnel est en train de se changer poursuit-il. Il a fallu mettre les vestiaires aux normes pour pouvoir être dans des conditions favorables d'hygiène et de salubrité". Ces travaux de restructuration du bâtiment, financés par le département et par les communes concernées ont coûté 600.000 euros.

Germinal Peiro nouveau président du SDIS

Enfin lors de l'assemblée générale de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, Serge Mérillou, tout juste nommé sénateur de la Dordogne a annoncé qu'il démissionnait de la présidence du SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours. Le président du Conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro a annoncé qu'il en assurerait la présidence pour les six mois qui viennent, jusqu'aux prochaines élections.