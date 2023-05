Un abri de la seconde guerre mondiale découvert sous le chantier du parking Aristide Briand à Sète

Des ouvriers qui travaillent sur le chantier de construction du parking sous-terrain de la place Aristide Briand à Sète (Hérault) ont mis au jour ce mercredi matin un abri de la seconde guerre mondiale, il s'agit "d'un ouvrage de défense passive militaire". Cet abri servait aux Allemands qui étaient en poste non loin de la rue Gabriel Péri.

ⓘ Publicité

Les services de la mairie avaient connaissance de sa présence sans le situer exactement. À l’exception d’un lit de camp, rien n’a été retrouvé à l’intérieur.

Vincent Sabatier, adjoint au maire en charge des travaux de voirie et Gustave Brugidou, président de la société d’études historiques et scientifiques de Sète se sont rendus sur place. Selon les experts cet ouvrage, qui ne présente pas d’intérêt historique particulier, il a été analysé, et photographié à des fins d’archivage et sera démoli dans le cadre des travaux de requalification de la place Aristide-Briand.

Seul un lit superposé a été découvert à l'intérieur - Ville de Sète