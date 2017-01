Un accès aux loisirs pour les enfants en situation de handicap

Cela existe depuis longtemps en Haute-Loire, depuis un an dans le Puy de Dôme et cela arrive dans l'Allier et le Cantal. Le Dahlir (Dispositif d'Accompagnement de l'Humain vers des Loisirs Intégrés et Réguliers) permet aux jeunes en situation de handicap d'avoir un accès plus facile aux loisirs.

Tout à commencé il y a une dizaine d'années en Haute-Loire, lorsqu'un jeune trisomique a voulu jouer à la pétanque. Il n'y avait aucune offre spécialisée, il a donc fallu trouver un club près de chez lui qui accepte de l'accueillir et mettre en place l'accompagnement nécessaire. Depuis, 2000 projets individuels ont été mis en place en Haute-Loire aussi bien pour l'accès à des centres de loisirs, pratiquer du sport ou bien avoir une activité culturelle. A chaque fois, c'est du cas par cas, selon les demandes de la personne en situation de handicap, les possibilités d'accueil et d'accompagnement à proximité de son lieu de résidence.

Un dispositif qui s'étend à toute l'Auvergne. La personne chargée de son installation dans le Cantal a été recrutée la semaine dernière, il est opérationnel depuis octobre dans l'Allier et depuis près d'un an dans le Puy de Dôme. Mais les choses n'étaient pas encore officialisées, c'est pourquoi une convention de partenariat a été signée ce lundi par la préfète du département, le président du Conseil Départemental du Puy de Dôme, la Maison Départementale du Handicap, la Caisse d'Allocation Familiale et le président de l'association Dahlir. elle permet notamment d'assurer le financement du dispositif.

La Dahlir va se développer

En moins d'un an, le Dahlir a connu un gros départ dans le Puy de Dôme; 160 projets alors qu'aucune publicité n'a encore été faite. Il faut même parfois mettre un frein. Car les responsables du Dahlir veulent que l'accompagnement soit de qualité; "l'important ce n'est pas d'être gros, c'est d'être efficace" explique André Bertrand, le président de l'association. 8 centres de loisirs sont par exemple impliqués dans la démarche et après quelques interrogations au départ, le bilan est aujourd'hui positif.

Le Dahlir a été mis en place pour faciliter l'accès aux loisirs des jeunes en situation de handicap mais il a connu d'autres développements. Un accompagnement pour l'accès la santé et pour les personnes en difficulté d'insertion a également été lancé.