Un accident nucléaire simulé à Toulon dans le cadre d'un exercice

Toulon, France

Un accident sur l'une des deux chaufferies nucléaires du porte-avions Charles-de-Gaulle stationné dans le port de Toulon... C'est le scénario catastrophe de l'exercice qui a lieu ces 12 et 13 décembre. Un exercice grandeur nature pour permettre à la Marine nationale et aux services de l'Etat de tester le PPI, le "plan particulier d’intervention".

Cantonné à la base navale ce jeudi (évacuation de potentielles victimes et distribution de pastilles d'iode), l'exercice concernera la partie "civile" ce vendredi avec le déclenchement des sirènes d'alerte.

Mise à l’abri des résidents d’une maison de retraite de La Seyne

Ce vendredi matin, trois sirènes d'alerte vont retentir : celle située sur la médiathèque du Pont du Las à Toulon et celles de La Seyne-sur-Mer et d’Ollioules, une partie de ces communes se trouvant dans le périmètre de mise à l‘abri en cas d’accident nucléaire sur la base navale. Les sirènes, des signaux sonores montant et descendant d'1 minute 41 secondes chacun, vont retentir trois fois à cinq secondes d'intervalle.

Des observateurs seront à ce moment là dans les rues pour noter les réactions des habitants et les sensibiliser aux bons comportements à adopter en cas de vraie alerte : se mettre à l’abri et écouter France Bleu Provence. Les résidents d’un foyer-logement de La Seyne-sur-Mer seront d'ailleurs mis à l'abri le temps de l’exercice, qui s'achèvera avec le retentissement d’une sirène continue de 30 secondes.