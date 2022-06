Un accompagnement resserré pour les parents proposé par le département du Loiret

Etre maman, ou papa, ça n'est pas toujours simple. Pour accompagner au mieux les parents, tout un ensemble de mesures est déployé dans le Loiret. Le département vient de s'engager dans la démarche "Grand pas, petits pas"; L'objectif, c'est d'aller vers les parents, avant même l'accouchement, à partir de 4 mois de grossesse, pour mettre à leur disposition si besoin des professionnels (médecins, sages femmes, puéricultrice, et auxiliaires de puériculture). En 2021, 15 000 visites ont été effectuées par 110 professionnels de santé dans le Loiret.

Quatre relais pour les parents créés

Pour éviter d'arriver à des situations d'épuisement chez les parents, le Département prévoit de créer quatre relais; qui devraient ouvrir dès Septembre prochain. "Ce sont des relais parentaux en territoire - à Pithiviers, Montargis, Gien et Orléans - qui sont, si vous voulez, des plateformes de répit. Quand les parents se sentent en difficulté, l'idée c'est (...) de les aider dès qu'ils ressentent une perte de sens, une difficulté dans la parentalité, pour éviter de trouver des situations plus dégradées après, qui pourrait aller jusqu'à un placement de l'enfant" détaille Florence Galzin, vice-présidente en charge de l'Enfance, l'Éducation et la Jeunesse au Conseil départemental. Une urgence; d'autant plus que le nombre de place disponibles dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) n'est pas suffisant dans le Loiret.

Cent places d'accueil à créer

Le Département, en charge de l'ASE, estime qu'il faudrait au moins créer 100 places de plus. Mais on est encore loin du compte pour le moment reconnaît Florence Galzin : "On a consulté six partenaires, on est encore en train de travailler dessus. On n'aura pas avec les partenaires les 100 places aujourd'hui, parce qu'ils sont en difficulté pour recruter des éducateurs spécialisés". En attendant, c'est seulement une soixantaine de places maximum qui va voir le jour. Un appel à projet national va être lancé pour tenter d'en ouvrir une quarantaine supplémentaire.

L'ambition affichée est loin d'être suffisante pour Luc Boët, délégué CGT qui travaille dans l'une des structures d'accueil du département, à Saint-Ay : "Ca ne règle pas le problème, parce qu'il faut savoir que entre 100 et 200 places ont été fermées par le Département il y a quelques années, pour ouvrir des placements à domicile. C'est un dispositif qui est très bien, qui peut être adapté à certaines familles, mais le problème c'est que ca se fait au détriment des places d'hébergement". Résultat, aujourd'hui certaines demandes de prise en charge ne peuvent pas être satisfaites; "il y a même des placements non-effectifs, où on a connaissance d'enfants qui sont en danger et qui sont maltraités dans les familles, et qui restent dans les familles par manque de place" déplore Luc Boët. Pour le délégué syndical, il est urgent de rendre le métier plus attractif - au niveau des salaires notamment - pour pouvoir recruter les éducateurs nécessaires.