Un accord trouvé au Nîmes Olympique

Les discussions se sont prolongées jusque tard dans la nuit au sein du Nîmes Olympique mais la fumée blanche a fini par sortir. Le président et l'association "Nîmes Olympique" en conflit, ont finalement réussi à s'entendre.

La nuit a été longue pour les supporters et les joueurs du Nîmes Olympique. Après une mise au point par le directeur sportif Laurent Boissier mardi après-midi, Rani Assaf le président du club (la société anonyme sportive professionnelle) et l'association "Nîmes Olympique" ont échangé de longues heures pour tenter de trouver une entente sur le conflit qui les opposait., ( la gestion des sections jeunes)

Lors de cette rencontre Rani Assaf a fait une contre proposition, il voulait désormais aussi gérer les sections amateurs du club ce que refusait l'association. Rien n'a filtré pour l'heure sur les détails précis de ses nouvelles volontés mais une chose est sûre les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente.

Le président de l'agglomération de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, à l'origine de la rencontre de mardi soir, précise ce mercredi matin que deux avenants ont été rajoutés à la convention, tous les deux proposés par Rani Assaf. Finalement la gestion des équipes jeunes restera bien entre les mains de la section amateur au moins pour deux ans.

Il était impératif qu'un accord soit trouvé avant 16 heures ce mercredi, heure du passage du Nîmes Olympique devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. Si tout le monde était resté campait sur ses positions, Rani Assaf menaçait de se retirer ce qui aurait fait plonger le club. La vie du Nîmes Olympique était en jeu et les supporters l'ont bien compris jusqu'à craindre le pire.

Les messages de soutiens ont afflué sur les réseaux sociaux des supporters des autres clubs de Ligue 2 mais celui qui a sans doute le plus compté c'est celui du journaliste Jean-Jacques Bourdin, parrain du "Nîmes Olympique".

NO notre club a besoin de se professionnaliser. Je soutiens totalement le projet de R Assaf et de l'équipe sportive. Qui veut la mort de NO?