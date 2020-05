Un accueil de loisirs gratuit pour enfants handicapés ouvre à Villers-Semeuse

Un nouvel accueil de loisirs spécialement dédié aux enfants handicapés a ouvert ses portes ce mercredi 27 mai 2020 à l'accueil de loisirs de Villers-Semeuse. Un éducateur, une animatrice et une infirmière peuvent y accueillir 5 enfants de 6 à 17 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h, gratuitement !

Cette structure gérée par l'association Familles rurales des Ardennes est également financée par la CAF, les services de l'Etat, le Conseil départemental des Ardennes et la Mutualité sociale agricole. Le dispositif se veut simple. L'inscription se fait sans justificatif et il n'y a pas besoin de motif particulier pour réserver un créneau. Un simple appel suffit.

Dans le quotidien de ces familles, c'est déjà très compliqué avec plein de démarches administratives et de dossiers à remplir. Alors on a voulu faire ce lieu simple et gratuit - Xavier Léger, conseiller technique Onditcap de l'association Familles rurales des Ardennes

L'objectif est de soulager les familles dans la prise en charge de leur enfant. Par exemple pour les enfants sur liste d'attente avant leur placement en institut médico-éducatif, ou pour ceux qui sont scolarisés à temps partiel seulement. Pendant les vacances, les solutions sont difficiles à trouver également pour les parents qui travaillent. Et avec la période de confinement due au coronavirus, ce besoin se fait d'autant plus ressentir que les écoles et les établissements médico-éducatifs ne rouvrent qu'au ralenti.

Raphaël, un jeune garçon autiste de 5 ans, partage habituellement son temps entre l'Institut médico-éducatif et l'unité d'enseignement en maternelle autisme à l'école de Donchery. Mais depuis le 17 mars, il reste chez ses parents. Sa maman, Gwladys témoigne :

Il n'y a plus de psychothérapie, plus d'ergothérapie, plus d'orthophonie, plus de socialisation. Il régresse depuis 15 à 20 jours. Et nous ça, nous fait un vrai répit car deux mois, 24 heures sur 24, je commence à fatiguer - Gwladys, maman de Raphaël, un garçon autiste de 5 ans.

Pour les enfants, l'accueil de loisirs adapté permet de sortir un peu du cocon familial et de se sociabiliser. Il était déjà possible d'inscrire un enfant handicapé en milieu ordinaire, dans une crèche ou une garderie. Cette notion d'inclusion est même inscrite dans la loi depuis 2005. Mais certains enfants ne sont pas prêts à être immergés avec des camarades qui ne fonctionnent pas comme eux. Cet accueil de loisirs se veut un lieu-tampon, une structure qui garde un format familial. Avec 3 encadrants pour 5 enfants, ces derniers peuvent justement se préparer à atteindre cet objectif.

L'accueil de loisirs pour enfants handicapés est hébergé par la ville de Villers-Semeuse, au sein de l'accueil de loisirs © Radio France - Alexandre Blanc

L'accueil de loisirs pour enfants handicapés de Villers-Semeuse est expérimenté jusqu'au 28 août, avec l'objectif d'être pérennisé. L'association Familles rurales cherche un autre lieu d'accueil à partir du mois de septembre.