Un acte xénophobe provoque l'indignation à Nibelle

Jeudi dernier, des pattes de sanglier ont été déposées devant le domicile d'une famille d'origine turque et de confession musulmane qui habite à Nibelle depuis 50 ans. Un collectif s'est formé pour exprimer son indignation et appelle à se rassembler dimanche dans ce petit village du Loiret.

C'est un acte de racisme malheureusement ordinaire dans la France d'aujourd'hui. Mais qui, à Nibelle, petite commune de 1 200 habitants près de Pithiviers, c'est un acte qui ne passe pas, au point de susciter un appel à se rassembler pacifiquement dimanche pour dénoncer "l'inacceptable" : une mobilisation inédite dans le village.

Une famille qui habite depuis 50 ans à Nibelle

Tout a commencé jeudi dernier. Une famille d'origine turque et de confession musulmane a eu la désagréable surprise de découvrir 4 pattes de sanglier déposées devant sa porte... Une provocation, sans aucun doute, puisque chacun sait que les musulmans ne mangent pas de porc. "Quand j'ai vu cela devant ma porte, alors que je rentrais du boulot, j'ai été choqué, témoigne Turgut Bastan, le père de famille en question. J'avais les larmes aux yeux."

Les pattes de sanglier déposées devant le domicile de cette famille - DR

Turgut Bastan est âgé de 59 ans, dont 50 ans passés à Nibelle ; il tient un garage à quelques kilomètres de là : c'est un enfant du pays, n'en déplaise à celui ou ceux qui ont commis cet acte. "Je ne comprends pas, je n'ai jamais eu de problème avec le voisinage, et ici, c'est un village, tout le monde me connaît ou presque, poursuit-il. Une chose comme ça ne devrait pas se produire, c'est de la méchanceté."

Un rassemblement pacifique dimanche matin

Une trentaine d'habitants ont aussitôt décidé de réagir en créant un collectif, à la fois pour soutenir cette famille et pour dénoncer "ce geste odieux". Patrick Rousseau est l'un de ceux qui ont initié cette démarche : "Je suis natif de Nibelle et c'est la première fois que je suis le témoin d'un geste pareil, explique-t-il. Ma conviction est qu'il ne faut surtout pas le banaliser. Certains diront : "Bah ! ce ne sont que des pattes de sanglier" ; mais on peut aussi se dire : "Quelle sera l'étape suivante après ce geste-là ?" Je ne parlerais pas d'islamophobie, mais de xénophobie, c'est plus large, c'est en tout cas une marque d'intolérance et de discrimination, et il faut rester debout par rapport à ça."

Le rassemblement est prévu dimanche à 11h, sur la place de l'église © Radio France - François Guéroult

Le collectif appelle donc tous les citoyens à se rassembler dimanche matin, à 11h, sur la place du village. "Face à cet acte sournois et lâche, on a envie, nous, d'être visibles au grand jour, résume Patrick Rousseau. Pour dire que l'inacceptable a été franchi. Pour dire aussi qu'il y a d'autres voix que celles qu'on a trop tendance à entendre en ce moment et parce que la libération de la parole peut malheureusement chez certains libérer les actes : cette affaire en est la triste illustration."