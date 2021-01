Un administrateur apostolique nommé à la tête du diocèse d’Avignon

Georges Pontier, ancien archevêque de Marseille, a quitté sa retraite toulousaine à la demande du nonce apostolique, le représentant du pape en France qui l’a sollicité. Monseigneur Pontier vient "écouter, encourager, soutenir l'église de Vaucluse et porter dans la prière le prochain archevêque".

Il vient gérer les affaires courantes.

Son rôle c’est vraiment d’assurer l’intérim d'un diocèse où l'autorité du précédent responsable a été pour le moins contestée. Sur sa table de travail Mgr Pontier trouve quelques dossiers chauds dont le moindre n'est pas celui qui concerne Rosmerta.

Se plonger dans les dossiers.

Rosmerta est une association d'aide aux migrants. Un collectif qui a ouvert un centre d'accueil et d'hébergement en squattant un bâtiment du diocèse dans le centre-ville d'Avignon. L’affaire a été jugée une première fois, la justice autorisant l’occupation provisoire des lieux mais un appel doit être très prochainement étudié par le tribunal.

Un homme de dialogue.

Monseigneur Pontier ne veut pas commenter un dossier dont il a entendu parler mais qu’il ne connaît pas bien. Il doit d’abord en étudier tous les aspects, économiques et apostoliques, avant de se prononcer et peut-être d’envisager de visiter lui-même les lieux.

Une lettre aux prêtres et aux diacres.

Homme de dialogue le prélat a écrit dès son arrivée dans le diocèse à ceux qui en sont les chevilles ouvrières : les prêtres et les diacres. Il leur dit ceci : « il m’est demandé de marcher quelques temps avec vous et de partager la joie de se savoir aimés de Dieu et celle de témoigner de son amour pour les hommes. J’ai beaucoup à découvrir. Vous m’y aiderez. »