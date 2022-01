Le parquet d'Orléans, et celui de Montpellier, ont communiqué successivement ce mardi, suite à l'affaire relayée sur les réseaux sociaux, concernent un adolescent montpelliérain transgenre qui aurait été emmené de force dans le Loiret pour y subir "une thérapie de conversion".

Un ado transgenre emmené de force dans le Loiret ? La mise au point des parquets d'Orléans et Montpellier

Un adolescent transgenre de 17 ans aurait été emmené de force dans le Loiret, depuis Montpellier, pour y suivre "une thérapie de conversion" : voilà ce que l'association Fierté Montpellier Pride expliquait le week-end dernier, affirmant que les parents du jeune homme avaient décidé de l'envoyer contre son gré, à partir de lundi, à Juranville (Loiret) dans un établissement où sont pratiquées ces "thérapies" qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Le démenti du parquet d'Orléans

Le parquet de Montpellier avait ouvert lundi une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration, après un signalement (et le témoignage d'une jeune femme, en vidéo, sur Instagram. Mais ce mardi, la justice a apporté une série de démentis. D'abord, la procureure de la République d'Orléans, dans un communiqué, a démenti la présence de ce jeune homme dans le département, ainsi que l'existence d'un lie pratiquant les "thérapies de conversion".

Pas d'enlèvement caractérisé

Plus tard, ce mardi, le parquet de Montpellier a indiqué que l'enlèvement n'apparaît "pas caractérisé". "Grâce à une rapide mobilisation des services territoriaux de la police judiciaire, la jeune personne qui avait disparu de Montpellier (...) a été découverte saine et sauve lundi soir au domicile de membres de sa famille", écrit le procureur de Montpellier Fabrice Bélargent dans un communiqué. "Les éléments constitutifs des infractions d'enlèvement et séquestration n'apparaissent pas caractérisés en l'état".

Que s'est-il passé ? Pourquoi le nom de Juranville est-il apparu ? Difficile de répondre. En tout cas, dès lundi, le maire, comme la gendarmerie du Loiret, avaient expliqué ne pas être au courant de l'existence d'un lieu pratiquant ce genre de "thérapie" dans cette commune de 450 habitants.