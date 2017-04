Un agent de la police aux frontières : "L'aéroport de Nice est beaucoup moins sécurisé"

L'aéroport de Nice est-il moins sécurisé qu'il y a 3 mois ? C'est ce que déplore notre invité ce mercredi matin. il proteste contre ce qu'il appelle "la réorganisation des affectations de la préfecture"

Jean-Luc Chaudron est délégué départementale de l'unité SGP Police en charge de la police aux frontières dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50.

"Il y a beaucoup plus de risques à l'aéroport"

Selon l'unité SGP Police ce qui pose problème depuis fin février c'est que le préfet a réorganisé les affectations. Il y a 3 agents en moins à l'aéroport. La préfecture parle de transfert temporaire et explique que ces agents ne sont pas affectés à la vallée de la Roya. Jean-Luc Chaudron maintient que depuis plusieurs semaines il manque 3 fonctionnaires tous les jours à l'aéroport : "Ce qui se passe c'est que ce point de contrôle a été ouvert mais a pris des agents de l'aéroport. Ce qui fait beaucoup moins de contrôles, moins de détection des personnes fichées, moins de détection de faux documents donc beaucoup plus de risques."

La situation à la frontière

Pour Jean-Luc Chaudron "le but est d’empêcher les migrants de rejoindre Cédric Herrou. Il n'y a plus de contrôles à Menton. Aujourd'hui avec les forces mobiles en renfort on arrive à tenir la frontière mais si on nous enlève les forces mobiles nous ne pourrons plus sécuriser la frontière."