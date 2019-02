Un "agri-youtubeur" de la Vienne invité au Salon de l'Agriculture

Alexandre Perault, alias "Alex agriculture" est un céréalier de Saint-Sauvant qui s'est lancé il y a deux ans dans la création d'une chaîne Youtube. Ses vidéos comptent désormais plus de trois millions de vues.

Saint-Sauvant, France

L'aventure a débuté en 2016 avec une première vidéo. Depuis Alexandre Perault, agriculteur céréalier de Saint-Sauvant (Vienne) a produit plus d'une centaine de clips.

Il y décrit son quotidien d'agriculteur. Les sujets sont par exemple les semences, les moissons ou encore les pannes de tracteurs.

L'objectif de ses vidéos est avant tout de parler d'agriculture immersion. L'agriculteur se filme en plein travail, souvent au volant de ses engins grâce à une petite caméra qu'il fixe à ses outils.

Ça ne me fait pas perdre tant de temps que ça. Je me filme en travaillant, la seule chose qui change c'est que je parle à une camera

Alexandre Perault

L'objectif de ses vidéos est de parler d'agriculture du point de vue de l'agriculteur. Il y a derrière ce projet une forme de critique de la manière dont est montrée l'agriculture dans les médias traditionnels.

J'ai vu beaucoup de non-agriculteurs parler d'agriculture souvent à tort. Donc l'idée c’était qu'un agriculteur puisse parler de son quotidien.

Alexandre Perault

Avec ses vidéos, Alexandre Perault a acquis une certaine notoriété. Il compte plus de 23000 followers, plus de trois millions de vues cumulées et certaines vidéos frôlent les 200 000 vues.

Lorsqu'il est invité dans des salons agricoles, certains le reconnaissent à partir de ses vidéos :

Au début c'était vraiment étrange que des personnes me connaissent alors que je ne les connais pas. Mais c'est intéressants, les discussions me donnent de nouvelles idées. Alexandre Perault

Le dimanche 24 février, plusieurs "agri-youtubeurs" se retrouveront à Villepinte pendant le salon des matériaux agricoles.

Les chaines Youtube d'agriculteurs sont en plein essor. Certains ont acquis une vraie notoriété. C'est par exemple le cas de la chaîne de David Forge qui est la vedette des "agri-youtubeurs" et qui approche aujourd'hui les 60 000 abonnés.

La chaîne d'Alexandre Perault est disponible sur Youtube au nom de Alex Agriculture.