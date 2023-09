Un agriculteur charentais offre cinq tonnes de pommes de terre à la Banque alimentaire

Ce sont les équipes et les bénéficiaires de la Banque Alimentaire qui ont récolté les pommes de terre

Un agriculteur de Villefagnan, Jean-Jacques Gasseling, éleveur porcin qui fait aussi du maïs et une petite quantité de pommes de terre, vient de donner cinq tonnes de pommes de terre à la Banque alimentaire de la Charente. Ce sont les équipes et les bénéficiaires de l'association qui sont venus récolter eux-mêmes, le 13 septembre, toutes ces pommes de terre.

Forte de cette expérience, la Banque alimentaire lance un appel aux agriculteurs pour avoir des dons de nourriture. En cette période de forte inflation, les grandes surfaces se montrent moins généreuses, et les dates limites de consommation sont de plus en plus rapprochées.

"Ça donne du baume au cœur"

"C'est un geste fraternel. C'est tellement beau de faire plaisir, c'est du baume au cœur", explique Jean-Jacques Gasseling. La Banque alimentaire manque de tout : des légumes, des fruits, des produits secs, mais surtout des produits protéinés (viande et poisson, plats cuisinés). Elle va amplifier sa collaboration avec les producteurs locaux. La Banque alimentaire de Charente lance aussi un appel aux bénévoles, et pour trouver de nouveaux locaux : l'association commence à être à l'étroit dans ses entrepôts de L'Isle-d'Espagnac.

La Banque alimentaire distribue l'équivalent de 5.000 repas par jour en Charente, pour presque 18.000 bénéficiaires. La prochaine collecte nationale de la Banque alimentaire dans les grandes surfaces est prévue les 24 et 25 novembre prochains.

