Un agriculteur mayennais à la retraite a récolté une tonne de dons pour l'Ukraine

Depuis le mois de mai 2022, Gilbert Coupé, agriculteur à la retraite à Montsûrs au nord de Laval, sonne aux portes d'associations, de particuliers et d'entreprises du département pour réunir des dons à destination de l'Ukraine. Grâce à l'aide de l'association Famille rurale de Montsûrs, il a réuni 1,7 tonne de dons : des denrées alimentaires, des produits sanitaires, des lits d'enfants et des couvertures, pour une valeur totale de 3.500 €.

ⓘ Publicité

"Cette catastrophe me rappelle ce que ma mère me racontait sur la Seconde Guerre mondiale. Elle avait hébergé des réfugiés venus de Pologne", raconte l'ancien agriculteur. Son convoi part ce dimanche 27 novembre 2022 à 8 heures de Sablé-sur-Sarthe à bord d'un plus grand convoi de quatre semi-remorques pour un total de 8 tonnes de dons, grâce aux transports Salesky. Direction Drohobytch au nord-ouest de l'Ukraine près de Lviv, à 2 130 kilomètres de Montsûrs, soit un voyage d'environ trois jours.

Le convoi des transports Salesky va parcourir plus de 2.000 kilomètres pour rallier Sablé-sur-Sarthe à Drohobytch au nord-ouest de l'Ukraine. © Radio France - Capture d'écran Google Map