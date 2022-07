Un agriculteur mayennais participe à la première marche des Fiertés rurales ce week-end

Une Gay Pride des agriculteurs est organisée ce samedi 16 juillet à Chenevelles, dans la Vienne. L'association Stop Homophobie est à l'origine de cette première marche des fiertés rurale avec un objectif : promouvoir la visibilité des personnes LGBT dans le milieu agricole. Un Mayennais sera dans le cortège. Il s'agit de Pierre Damoneville, un éleveur laitier à Villepail, dans le Nord-Mayenne.

Faire évoluer les mœurs

Il lui a fallu du temps, mais désormais, Pierre Damoneville affiche ouvertement son orientation sexuelle, c'est aussi simple "qu'un bonjour". "Si on vient me demander si je suis marié, je n'ai aucun mal à dire que je suis marié avec un homme. Alors qu'il y a six ou sept ans, je disais que j'étais célibataire", raconte cet agriculteur originaire de Picardie. Il s'est installé comme éleveur laitier en Mayenne en 2016 ("Mon sort s'est arrêté en Mayenne après avoir visité des exploitations aux quatre coins de la France"). Ce changement de région lui a permis d'être plus libre et de parler plus facilement de son homosexualité.

Il a grandi dans une ferme puis a commencé à travailler comme cadre commercial dans le milieu agricole. Selon lui, le milieu rural est très fermé sur les questions d'orientation sexuelle. "Il y a un besoin dans le milieu agricole au niveau de la filiation, de transcrire les exploitations de père en fils et surtout de la faire perdurer et de la développer systématiquement. Ca n'existe pas, forcément, en milieu urbain parce qu'il n'y a pas cette pression de reprendre, parce que il n'y a pas d'exploitation", explique cet éleveur laitier de 43 ans.

Si je peux contribuer à faire avancer un peu les choses à mon humble hauteur et bien tant mieux.

Pierre Damonneville

Pierre Damoneville sait que "le chemin va être encore très long" mais il veut faire avancer les choses. C'est pour cette raison qu'il a créé la page Facebook "Agriculteur et gay et alors ?", elle compte désormais 2000 abonnés. Tous les mois, le quadragénaire reçoit entre deux et trois messages de jeunes agriculteurs "qui sont un peu dans le désespoir". "J'ai été convaincu, jusqu'à il y a dix ans, être le seul agriculteur homo en France. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'on est des milliers et des milliers à travers toute la France", sourit l'éleveur laitier du Nord-Mayenne.

Les organisateurs de cette première marche des Fiertés rurales attendent entre 600 et 800 personnes. L'événement tombe en plein pendant la période des moissons qui a été avancée cette année et beaucoup d'agriculteurs ne pourront pas faire le déplacement.