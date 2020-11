Finistère : un agriculteur fait réaliser une fresque à la place de graffitis antispécistes

Le 28 août dernier, Guillaume Divanach, agriculteur dans une exploitation laitière et porcine à Plonévez-Porzay, découvre deux graffitis sur un des murs de l'exploitation : "élevage = nazisme" et " Auschwitz n'a jamais fermé". "J'étais en colère et triste", se rappelle-il. Aujourd'hui, la famille a fait réaliser une fresque à la place des graffitis, par Heol, un artiste Rennais. "On a voulu panser la plaie en faisant quelque chose de positif", explique Guillaume Divanach. Sur cette fresque le monde agricole est représenté avec des mains travaillant la terre, des animaux, des céréales, et un message fort : "nourrir notre humanité".

Une atteinte au métier d'agriculteur

Selon Jean-Alain Divanach, gérant de l'exploitation et président de la FNSEA (fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) du Finistère, c'est l'ensemble de la profession qui est touchée par ces graffitis. "Cette attaque est une remise en cause de notre métier et atteint le moral de l'ensemble des agriculteurs", déplore-t-il. "On veut apporte _une réponse bienveillante à des actes malveillants_, notre métier et notre vocation c'est de nourrir la société." La famille Divanach espère que cette fresque saura apaiser les tensions entre antispécistes et éleveurs.