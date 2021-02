Du soleil, un air de printemps à Rouen mais avec le couvre-feu à 18h "c'est un peu la déprime"

Les températures sont de plus en plus douces en France. La Seine-Maritime n'y échappe pas. Depuis quelques jours le soleil est au rendez-vous. Les journées sont plus longues également mais le couvre-feu à 18h vient un peu gâcher cet air printanier.

Avec le couvre-feu à 18h, "on ne peut plus voir le coucher du soleil", s'attriste Bastien alors que les beaux jours reviennent.

Entre 10 et 15°C depuis quelques jours en Seine-Maritime. Alors qu'il reste un mois d'hiver, les températures sont de plus en plus douces. Les journées sont également plus longues et le soleil est au rendez-vous. Mais avec le couvre-feu à 18h, les Rouennais se sentent lésés de ne pas pouvoir profiter de cet air printanier.

"D'ici mars, avril, ça va être compliqué"

"C'est vrai qu'hier (ce samedi) quand on s'est promené, on a un peu traîné avec le beau temps", confesse en souriant Eric. "Il faudrait couper la poire en deux, 19 h serait bien. A 19h, pour le mental c'est mieux. On se dit 'tiens à 19h je mange' donc on rentre à 19h. A 18h, ce n'est pas l'heure de manger, on rentre une heure plus tôt, c'est plus compliqué", poursuit-il.

Après 18h, beaucoup avaient l'habitude de se promener sur les quais ou buvaient un verre en terrasse. "_D'ici mars, avril ça va être compliqué. On va respecter mais ça va être compliqué. On travaille toujours de 8h à 17h/18h, c'est vrai qu'avec le beau temps, on aimerait se balader sur les quais après, voir des ami_s", explique Mehdi.

"Avec ces températures-là, on aimerait bien se poser en terrasse avec un verre à la main. D'autant plus que la semaine dernière, il a fait froid avec des températures négatives", ajoute Clément. "On ne peut même plus voir le coucher du soleil, c'est un peu la déprime", s'attriste Bastien. Les beaux jours devraient être encore au rendez-vous cette semaine en Seine-Maritime.