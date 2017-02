Un air de printemps ce week-end en Mayenne

Des températures printanières, un soleil présent, ce week-end a marqué un redoux après un rude mois de janvier dans le département. Résultat, de nombreux mayennais étaient dans les rues pour flâner, même à la mi-février.

"C'est un soulagement, s'enthousiasme Vincent, vendeur de charcuterie sur le marché de Mayenne. Il fait bon, c'est beaucoup mieux pour travailler. En janvier on bossait avec -10 degrés. Le soleil nous aide !" Et bonne nouvelle, ça apporte des clients. "Comme on a pas eu beaucoup de soleil ces derniers mois, là les gens en profitent. C'est une surprise puisque généralement le mois de février est le plus froid, mais là c'est tant mieux", continue-t-il. Même enthousiasme pour Lywai, vendeuse de fruits et légumes. "On ne s'attendait à avoir aussi bon en février. En plus les gens sont plus agréables, le temps joue sur le moral" analyse-t-elle.

Sur une terrasse lavalloise, Baptise ne porte qu'un t-shirt, pas de problème. "Non non, je vous assure, il fait bon!". Eléonore, sa copine est amusée. "Ça fait quelques jours que l'on ressort et que monsieur se balade en short dans la maison, rigole-t-elle. Grâce à ce redoux, le couple a repris les sorties et le jogging. Pas de course pour Johan et ses amis, au square de Boston. "Ça fait du bien, et puis pourquoi on se privait d'un petit molky ?" sourit le jeune homme. Les rues lavalloises et mayennaises étaient bien remplies ce week-end, tout comme les terrasses. Et ça va durer, puisque le beau temps revient à partir de jeudi pour dix jours de suite !