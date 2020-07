Bourgoin-Jallieu : un album avec des photos de la crise du coronavirus à l'hôpital pour se souvenir

Des photos postées quasi-quotidiennement pendant le confinement sur la page Facebook de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, cette Lyonnaise en a fait un album. Brigitte Baboin, 60 ans, vient de quitter le centre hospitalier Pierre-Oudot après quatre ans à la direction des ressources humaines. Elle a souhaité faire imprimer un livre avec une centaine de photos de cette campagne #RestezChezVous.

Il s'agit de photos de personnels de l'hôpital, dans leur univers de travail, invitant les uns et les autres à respecter le confinement. Des photos prises par Adèle Wudtavee, la chargée de communication de l'hôpital. Ces photos venaient aussi remercier les nombreuses personnes qui ont offert du matériel de protection, des repas, des dessins, etc. aux équipes de l'hôpital.

"Ces photos montrent bien que l'hôpital, c'est un ensemble de personnels"

"Ce qui m'a plu, c'est que tous les corps de métier de l'établissement étaient représentés : les personnels soignants bien entendu qui sont les plus proches des patients, mais aussi les services médico-techniques comme le laboratoire, la pharmacie, la radiologie; les services administratifs, techniques, logistiques et ouvrières. On montrait bien que l'hôpital, c'est un ensemble de personnels qui sont indispensables les uns aux autres pour permettre une bonne prise en charge des patients", affirme Brigitte Baboin.

Brigitte Baboin : " avoir des photos pour un petit rappel, un petit clin d'oeil" Copier

"Garder la mémoire de cet événement"

Elle consultait régulièrement la page Facebook de l'hôpital et au fil du temps s'est mise à mettre de côté les photos. Elle a alors l'idée de les faire imprimer pour avoir un album, un souvenir de cette période particulière. "C'est pour garder la mémoire de cet événement (...) Et pour plus tard, quand on parlera de cet événement-là, montrer que beaucoup de choses ont été faites autour de la prise en charge de cette maladie", poursuit-elle.

Birgitte Baboin parle d'une démarche personnelle, mais c'est aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. Elle avoue ne pas avoir de photo préférée. Brigitte Baboin a aussi fait imprimer un livre-photos pour la chargée de communication de l'hôpital, auteure des clichés.