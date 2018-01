La Fouillouse, France

L'idée ne vient pas d'eux. Les membres du bureau du club de foot de la Fouillouse savaient que le club de Saint Genest Malifaux avait son album. "On a demandé à le voir et on s'est dit pouquoi pas la Fouillouse" raconte Vincent Thomas, responsable de l'animation et joueur au club de foot.

En six mois l'affaire était lancée : après avoir démarché la société de conception "C mon club", il a fallu organiser deux séances photos pour tirer le portrait de tous les licenciés. Mais contrairement aux grands clubs, il était plus compliqué de rassembler tout le monde : "c'était surtout compliqué de rassembler tous les adultes lors des entraînements le soir, certains travaillent jusque tard, mais tout le monde a fait un effort et ça s'est très bien passé". L'album recense tous les licenciés du club, soit 260 cartes sont à collectionner.

Le calendrier du club de La Fouillouse - Club de La Fouillouse

Pour les enfants... et les plus grands

L'album a été remis à tous les licenciés du club lors d'une soirée de lancement le 22 décembre. Depuis, tout le monde joue le jeu, certains commerçants ont même demandé à pouvoir vendre les étiquettes. Pour l'instant, il n'y a que trois boutiques qui revendent les vignettes : la boulangerie Lapitchet, le tabac-presse Le Feullantin et le fleuriste À fleur de pot. Les ventes connaissent un petit succès : "J'ai déjà vendu 90 paquets et à des personnes de tous âges, des enfants, des parents, des grands-parents" raconte Jennyfer la fleuriste "il y a pas mal de gens qui ont des cartes en double, ils se les échangent du coup, c'est ça qui est marrant. J'ai même assisté à un échange en direct dans ma boutique entre deux papa l'autre jour !".

Pour le club, cette initiative permet de faire plaisir aux enfants. "Ils s'échangent les cartes et demandent des autographes aux dirigeants et entraîneurs" s'amuse Thomas Vincent. Et pour que tout le monde puisse terminer son album, le club envisage déjà plusieurs solutions : organiser une soirée d'échanges de cartes ou faire une commande au fournisseur des cartes manquantes. En attendant, la compétition est lancée entre les licenciés du club, c'est à celui qui terminera son album en premier.