Un alésien court ce dimanche les 42 kilomètres du marathon de New York

Un alésien et sa famille sont à New York ce week-end à l'occasion du 47ième marathon le plus connu du monde. Alexandre Castano va courrir ce dimanche les quelques 42 kilomètres en plein cœur des buildings et de central park.

Des pieds gardois vont fouler le bitume du parcours du marathon de New York ce dimanche.

Le marathon de New York est une course pédestre de 42,195 km empruntant chaque année depuis 1970 les rues de New York. Il fait partie du World Marathon Majors, compétition regroupant six marathons majeurs.Depuis l'attentat de Manhattan mardi soir, la sécurité a été renforcée et l'ambiance de cette 47ième édition est évidemment moins forte.

Pourtant pas de quoi faire renoncer Axelandre Castano. Ces alésien est venu avec sa famille dans la grosse pomme pour participer pour la première fois au marathon de New York.

Alexandre Castano au téléphone avec France Bleu Gard Lozère Copier

Il ne faut pas avoir peur, il faut penser aux victimes mais ne pas avoir peur."

Alexandre Castano va s'élancer ce dimanche pour tenter de parcourir les 42,195 km en moins de 3h30, c'est son objectif. Pour cela il compte sur l'ambiance du marathon pour se dynamiser.

Alexandre Castano admire les paysages Copier

Ici l'ambiance est folle. Les passants, les travailleurs, les policiers, les pompiers, nous acclament lorsqu'on fait le marathon. Et puis il y a ce parcours au travers des buildings et de Central Park. Central Park c'est juste immense".

Coup d'envoi du 47ième marathon de New York a 15h50 heure de Paris, 10h50 heure locale.