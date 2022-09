Hommage à Elizabeth II : une Rémoise fait un aller-retour express en bus jusqu'à Londres

Annick Jurisic, professeure d'anglais au lycée Colbert de Reims a fait un aller-retour express à Londres ce week-end pour aller rendre un dernier hommage à Elizabeth II. Les funérailles d'Etat de la reine d'Angleterre ont lieu ce lundi 19 septembre devant les caméras du monde entier.

France Bleu Champagne-Ardenne : Qu'avez-vous ressenti en arrivant dans la chapelle où reposait la reine ?

Annick Jurisic : J'avoue que c'était énormément d'émotion. C'était bizarre car tout se mélangeait dans ma tête. Déjà, j'ai essayé de l'imaginer, elle, à l'intérieur du cercueil, c'est bizarre mais je pensais à ses enfants, à ses petits-enfants, je regardais tous les gens autour et forcément ça m'a fait penser aussi aux pertes que j'ai eu dans ma famille. J'avais le coeur qui s'accélérait, c'était vraiment beaucoup d'émotion.

Est ce que vous aussi vous avez fait des heures et des heures de queue ce week-end pour atteindre la chapelle?

Oui! Douze heures exactement! On a démarré la file à 6h48 le samedi matin et je suis arrivée devant la reine Elisabeth à 18h47 donc à une minute près (rires) c'était douze heures pile.

Vous n'aviez pas les mains vides lors de votre voyage. Certains de vos élèves vous avez confié des présents pour la reine.

J'ai des élèves de Terminale qui ont fait des dessins, j'ai une élève qui a écrit un très joli message pour la reine; j'ai une autre élève qui m'a confié une photo car elle était allée à Londres en voyage scolaire au musée Tussauds et elle s'était prise en photo avec des camarades près de la statue de cire de la reine. J'ai aussi des élèves qui m'ont donné de l'argent afin que j'achète des fleurs et que je les dépose. C'était vraiment très beau.

Ce lundi, vous retrouvez vos élèves en cours au lycée Colbert de Reims, allez-vous faire un cours spécial, leur raconter votre week-end?

Evidemment et ce qui est marrant, c'est que la première leçon que j'ai faite cette année avec mes élèves en Terminale, c'est sur la Reine et la monarchie britannique, donc on est vraiment en plein dans le thème. Et lorsqu'on a appris son décès la semaine dernière, je suis arrivée en cours le lendemain en disant à mes élèves : "Je n'ai rien à vous apprendre car vous êtes au courant de tout ce qu'il se passe !"