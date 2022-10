Un Alsacien lance un appel aux dons de jouets sur TikTok, qui seront distribués par des Pères Noël à moto

Une collecte de jouets lancée en Alsace par des internautes, et pas des moindres : Jimmy Laravine, un Mulhousien, alias Kira le Malinois sur TikTok où il compte plus de 130.000 abonnés, en est à l'origine. Depuis le début de la semaine, il mobilise sa communauté, et celle d'autres TikTokeurs, pour récupérer des jouets pour un millier d'enfants alsaciens qui sont dans des foyers ou dans des familles d'accueil.

Ces jouets seront ensuite distribués par l'association "Les Deux roues de l'espoir", qui joueront les Pères Noël à moto les 4, 7 et 11 décembre. Il est également possible de faire des dons financiers, via une loterie en ligne.

"TikTok, c'est la plus grande vitrine qui nous est offerte, explique Jimmy Laravine. C'est là qu'on aura le plus de visibilité. Nos communautés respectives peuvent identifier des marques qui pourraient soutenir notre action, des personnalités publiques, aussi. Il faut désormais le temps que les gens comprennent que c'est, mais ça commence pas trop mal", se réjouit-il.