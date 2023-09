Un Alsacien nous raconte ses quatre années de pilote de la Patrouille de France

Il s'est envoyé en l'air pendant quatre ans et il a fait tourner les têtes de milliers de Français : le capitaine Grégory Léopold-Metzger termine en octobre son affectation au sein de la spectaculaire Patrouille de France, cette unité de l'Armée de l'air et de l'espace qui réalise des vols acrobatiques et que l'on voit notamment lors du défilé du 14 Juillet.

Ce fils et petit-fils de Strasbourgeois y est depuis 2019, bénéficiant d'une année supplémentaire car une promotion a été gelée en 2020 avec le Covid. Il laisse sa place cet automne car les 9 pilotes sont renouvelés au rythme de 3 nouveaux par an.

Étendre le plus grand drapeau français

"Pour moi, c'était aussi inatteignable que de rejoindre Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale, se souvient le pilote de chasse, depuis une dizaine d'années maintenant. C'est pour les vieux, c'est trop dur, c'est trop loin." Un de ses copains l'intègre alors il commence à s'y intéresser jusqu'à passer les tests et les réussir : "De pouvoir étendre le plus grand drapeau français dans le ciel, ça faisait vraiment écho en moi et je ne voulais pas regretter dans dix ans de ne pas avoir tenté l'aventure !"

Mais ce boulot est exigeant, il est mobilisé cinq jours par semaine et tous les week-ends entre mai et octobre. Le reste de l'année, il s'entraine presque au même rythme. Depuis 2019, il a cumulé près de 750 heures de vol et des centaines de représentations. Grégory insiste sur "l'aventure humaine" que cela représente : "Ca vous happe, ça vous prend complètement [...] donc il faut que la famille soit prête mais ça vous est rendu au centuple par le public qu'on croise chaque semaine."

Il a survolé la Tour Eiffel

Le capitaine est aux commandes de l'Alphajet numéro 7, en tant qu'extérieur gauche. "Je suis un des deux bras armés du leader pour conduire la patrouille, explique Grégory. Entre le leader et moi, il y a le poste d'intérieur qui m'empêche de voir le leader, ce qui m'oblige à être parfaitement synchronisé avec les ordres dans la radio pour que la Patrouille reste symétrique et homogène."

Le capitaine Grégory Leopold-Metzger pilote l'Alphajet numéro 7, en tant qu'extérieur gauche de la Patrouille de France. - Armée de l'air et de l'espace

Il a réalisé cet été sa dernière tournée, en plein pendant les 70 ans de la formation aérienne, et s'est attelé à préparer son successeur : "La Patrouille de France doit perdurer donc les individualités s'effacent au profit du groupe."

L'Alsacien d'origine gardera de cette affectation des souvenirs inoubliables, que ce soit lors du défilé du 14-Juillet 2020 en l'honneur des soignants, ou lorsqu'il a "enroulé la Tour Eiffel" lors du passage de la flamme olympique en 2021. À 39 ans, il va retourner à la base de Saint-Dizier, former des plus jeunes pilotes de chasse. Mais aussi passer plus de temps en famille et, en grand fan de football, aller voir plus de matchs du Racing Club de Strasbourg.