Un amas de poubelles dans les rues de Neuville-de-Poitou

Selon les habitants, les éboueurs ne sont pas passés pendant plusieurs semaines. En cause : les travaux d'assainissement dans les rues de Cissé et de la Garde dans la commune.

Les mouches tournent autour des poubelles qui s’amassent depuis trois semaines selon les habitants. Aujourd'hui, ils sont inquiets comme Felisa qui habite à l'angle de la rue de Cissé : "ce n'est pas agréable et puis on a peur des rats." Même constat du côté de Colette qui a préféré enlever sa poubelle en début de semaine en voyant que les éboueurs ne venaient pas. "On ne va pas laisser ces poubelles comme ça en plein soleil. Avec la chaleur, les odeurs sont épouvantables." Aude, elle, a trouvé une solution : "quand on va à la déchetterie, on emmène nos ordures ménagères en plus."

Un arrêté municipal en cause

Les rues de Cissé et de la Garde sont actuellement en plein travaux d'assainissement pour passer au tout-à-l'égout. La circulation est donc interdite sauf pour les riverains. "Passer serait comme prendre un sens interdit" indique Alain Jimblet, vice-président en charge des déchets à la Communauté de communes du Haut Poitou avant de poursuivre "le chauffeur pourrait avoir un PV et, en cas d'accident, les assurances ne prendraient rien en charge, sans compter le risque pris pour les hommes qui sont à l'arrière et qui ne se tiennent au camion que par le biais d'une poignée."

Les ordures ménagères ne sont pas les seules concernées, celles du tri sélectif n'ont pas été ramassées non plus. © Radio France

La mairie de Neuville-de-Poitou de son côté explique le maintien de cet arrêté :" on a voulu éviter qu'il y ait trop de circulation et que tout le monde puisse passer" note Franck Richard, directeur des services à la mairie. Mais la municipalité s'engage à changer la donne. Un nouvel arrêté devrait être signé dans les prochains jours pour autoriser les éboueurs à emprunter les rues concernées jusqu'à la reprise des travaux le 1er septembre. En attendant, les éboueurs ont fait une petite exception ce mercredi. Ils sont venus récupérer les ordures ménagères et celles du tri sélectif.